紅葉蛋糕變冰淇淋了！COLD STONEx紅葉xCREAM CO.聯名限定「黑森林、楓糖核桃」 限時買1送1、第2件半價必搶

甜點控必衝的夢幻連動！被譽為「台式鮮奶油始祖」的紅葉蛋糕，這次竟然變身成冰淇淋了。COLD STONE（酷聖石）首度聯手紅葉蛋糕與 CREAM CO. 鮮奶油有限公司，將記憶中那抹濃郁卻不膩口的靈魂鮮奶油，結合經典黑森林與楓糖風味，打造出超強話題新品。

圖／COLD STONE提供

COLD STONEx紅葉蛋糕聯名重頭戲「黑森林狂想曲」，以黑森林蛋糕冰淇淋為基底，豪邁拌入生巧克力蛋糕塊，再擠上靈魂角色「紅葉鮮奶油」，最後點綴黑苦巧克力削與酒漬櫻桃，完美復刻紅葉蛋糕入口即化的口感！

圖／COLD STONE提供

另一款，與CREAM CO. 鮮奶油有限公司合作的「楓糖核桃樂園」，選用清甜的楓糖冰淇淋，拌入奶油酥餅與海綿蛋糕增加紮實度，並同樣搭配鮮奶油與特製海鹽核桃，每一口都吃得到脆、軟、滑三種口感。

圖／COLD STONE提供

歡慶新品上市，COLD STONE官方祭出超狂優惠，自即日起至4/16，憑 LINE 官方帳號優惠券，購買中杯以上冰淇淋（含桶裝）享「買一送一」（每帳號限領1次）；3/13至3/15期間，可享中杯以上冰淇淋同 size「第2件半價」。另於3/20（春分）推出 桶裝分享日，點購 MINE 或 OURS 桶裝享「買一送一」，再加碼送脆餅。

圖／COLD STONE提供

除了現拌冰淇淋，這次還加碼推出「冰淇淋鮮奶油蛋糕」版本！「黑森林冰淇淋蛋糕」以巧克力戚風蛋糕夾入黑森林冰淇淋，外層披上招牌鮮奶油，口感更沁涼；「楓糖核桃冰淇淋蛋糕」則改用草莓戚風基底，襯托出核桃的酥脆甜香。兩款蛋糕即日起開放限量預購，售完為止。

