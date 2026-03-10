快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／COLD STONE提供
圖／COLD STONE提供

甜點控必衝的夢幻連動！被譽為「台式鮮奶油始祖」的紅葉蛋糕，這次竟然變身成冰淇淋了。COLD STONE（酷聖石）首度聯手紅葉蛋糕與 CREAM CO. 鮮奶油有限公司，將記憶中那抹濃郁卻不膩口的靈魂鮮奶油，結合經典黑森林與楓糖風味，打造出超強話題新品。

圖／COLD STONE提供
圖／COLD STONE提供

COLD STONEx紅葉蛋糕聯名重頭戲「黑森林狂想曲」，以黑森林蛋糕冰淇淋為基底，豪邁拌入生巧克力蛋糕塊，再擠上靈魂角色「紅葉鮮奶油」，最後點綴黑苦巧克力削與酒漬櫻桃，完美復刻紅葉蛋糕入口即化的口感！

圖／COLD STONE提供
圖／COLD STONE提供

另一款，與CREAM CO. 鮮奶油有限公司合作的「楓糖核桃樂園」，選用清甜的楓糖冰淇淋，拌入奶油酥餅與海綿蛋糕增加紮實度，並同樣搭配鮮奶油與特製海鹽核桃，每一口都吃得到脆、軟、滑三種口感。

圖／COLD STONE提供
圖／COLD STONE提供

歡慶新品上市，COLD STONE官方祭出超狂優惠，自即日起至4/16，憑 LINE 官方帳號優惠券，購買中杯以上冰淇淋（含桶裝）享「買一送一」（每帳號限領1次）；3/13至3/15期間，可享中杯以上冰淇淋同 size「第2件半價」。另於3/20（春分）推出 桶裝分享日，點購 MINE 或 OURS 桶裝享「買一送一」，再加碼送脆餅。

圖／COLD STONE提供
圖／COLD STONE提供

除了現拌冰淇淋，這次還加碼推出「冰淇淋鮮奶油蛋糕」版本！「黑森林冰淇淋蛋糕」以巧克力戚風蛋糕夾入黑森林冰淇淋，外層披上招牌鮮奶油，口感更沁涼；「楓糖核桃冰淇淋蛋糕」則改用草莓戚風基底，襯托出核桃的酥脆甜香。兩款蛋糕即日起開放限量預購，售完為止。

整顆布丁塞進蛋塔！COMEME推「千層布丁奶霜蛋塔」 3/13起限時開賣，還有布丁免費拿

COMEME康蜜推出全新創意「千層布丁奶霜蛋塔」，3月13日起至5月13日限時販售，每顆90元。蛋塔內含整顆布丁，搭配酥脆塔皮與布丁奶油，帶來獨特口感。兒童節期間限時優惠，購買蛋塔即可獲得免費布丁。

鐵粉崩潰！ 「茶湯會」門市爆關店 網憂喝不到春水堂平替 總部說明：未來改走「輕食店」

茶湯會多家門市接連關閉，忠實粉絲對於無法再喝到心愛的飲品感到崩潰。業者表示正處於「型態轉型期」，未來計畫推出輕食複合店，以優化品牌發展策略。

紅葉蛋糕變冰淇淋了！COLD STONEx紅葉xCREAM CO.聯名限定「黑森林、楓糖核桃」 限時買1送1、第2件半價必搶

COLD STONE首次聯手紅葉蛋糕與CREAM CO.，推出黑森林與楓糖核桃兩款冰淇淋。新品上市即享買1送1優惠，限時活動至4/16，另有冰淇淋鮮奶油蛋糕可預購，數量有限！

飲料控準備排隊朝聖！清心福全微縮小燈箱盲盒 明起限量開搶

台灣手搖飲品牌「清心福全」迎來39周年，3月8日起推出4款全台限量「微縮小燈箱盲盒」，將歷年招牌及品牌代表意象，都縮小成可發光的迷你燈箱，讓粉絲把回憶帶回家。

終於特價了！哈根達斯「指定品脫全系列199元」 加碼再送「50元折價券」 這些通路都買得到

199元哈根達斯！等到優惠了，哈根達斯「指定品脫全系列」特價199元，有網友巧遇優惠直呼「終於又特價了」。

新加坡ICC「冰淇淋配薯條」來了！ 頂級冰淇淋餅乾三明治「288種混搭」 減糖40%不怕胖

新加坡頂級冰淇淋品牌ICC在台北統一時代百貨開幕，推出全球首發的「冰淇淋配薯條餅乾」及288種混搭冰淇淋餅乾三明治。所有產品均減糖40%，讓甜食愛好者安心享用。

