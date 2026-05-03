全民瘋皮克敏「2026嘉義藝術節」！帶動國旅必踩10大必玩必吃景點

2026年嘉義最夯活動「2026嘉義藝術節」結合《Pikmin Bloom》互動玩法，讓整座城市化身散步遊戲場。本篇UDN精選10大延伸景點與美食，並補上推薦亮點與地址，方便規劃一日踩點行程，不僅如此，這10個點可依動線自由組合，無論是「藝術拍照派」或「美食踩點派」，都能在皮克敏熱潮中找到最適合自己的嘉義玩法。

圖／嘉義市政府提供與取自業者臉書粉專

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皮克敏活動區：藝術＋互動必踩地標

1. 嘉義文化創意產業園區

昔日酒廠轉型的文創園區，紅磚建築與展覽空間交織，藝術節期間常有裝置與市集可逛。適合安排長時間停留拍照與完成任務。

地址：嘉義市西區中山路616號

2. 嘉義市立美術館

結合古蹟與現代設計的美術館，館內外皆有藝術裝置，是皮克敏主題亮點之一。適合順遊拍照打卡與看展。

地址：嘉義市西區廣寧街101號

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3. 嘉義文化公園

市中心綠地空間，活動期間常有市集與演出，夜晚燈光氛圍特別迷人。適合安排晚間散步收集任務。

地址：嘉義市東區垂楊路與文化路口

4. 嘉義公園

擁有KANO園區與日式歷史氛圍，結合自然與人文，是假日最熱鬧的活動據點之一。適合親子與輕鬆散步。

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地址：嘉義市東區啟明路264號

散步延伸路線：文青與歷史控必訪

5. 嘉義市立博物館

展示嘉義歷史與自然生態，空間舒適且富教育意義，適合在行程中段稍作休息。

地址：嘉義市東區忠孝路275號

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6. 東門町1923

日治時期建築再生的文學館，氛圍靜謐優雅，適合文青族群細細品味城市故事。

地址：嘉義市東區公明路236號

7. 中央第一商場

老市場翻新為潮流聚點，集結選物店與小吃，是探索在地生活感的好去處。

地址：嘉義市西區中正路與國華街一帶

美食補給站：嘉義人氣必吃

8. 林聰明沙鍋魚頭

嘉義代表性美食之一，濃郁沙鍋魚頭湯底香氣十足，適合補充體力再繼續踩點。

地址：嘉義市東區中正路361號

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9. 阿娥豆花

在地人氣甜品店，豆花口感細緻清爽，是炎熱天氣中的解暑首選。

地址：嘉義市東區延平街233號

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10. 源興御香屋

超人氣手搖飲店，以葡萄柚綠茶聞名，幾乎是來嘉義必喝的經典飲品。

地址：嘉義市西區中山路321號

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