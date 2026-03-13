快訊

百元小火鍋只剩回憶…三媽臭臭鍋4月起全面漲價 最貴一鍋衝上200元

政大博士論文遭爆AI虛構文獻 中山社會學教授詫異：我成政大民族學博士？

卓榮泰赴日看球惹議 今秀包機單據…華航前機師精算打臉揭價差

養心集團3月「專寵會員」！ 養心沙龍「688元蔬食吃到飽」平日快閃新店裕隆城 加碼「滿千送菜」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
養心集團3月「專寵會員」。圖／養心餐飲集團提供
養心集團3月「專寵會員」。圖／養心餐飲集團提供

蔬食控快衝！養心餐飲集團祭出3月專寵會員優惠，人氣品牌「養心沙龍」推出「平日晚間688元吃到飽」，還有同集團的養心茶樓與 YACHE 韓式蔬食也同步推出「滿千送菜」好康！

養心集團3月「專寵會員」。圖／養心餐飲集團提供
養心集團3月「專寵會員」。圖／養心餐飲集團提供

位於誠品裕隆城的「養心沙龍」，3月期間的週一至週四晚間，只要身為養心集團會員，就能領取「688元吃到飽體驗券」。現場不僅提供精緻的上海蔬食，連近期最夯的「酸菜魚」也通通無限量供應，新店人搶快衝一波！

養心集團3月「專寵會員」。圖／養心餐飲集團提供
養心集團3月「專寵會員」。圖／養心餐飲集團提供

最推的必點清單包括：濃郁酸爽的湯底配上滑嫩食材，讓人一碗接一碗；還有鹹甜適中的「京醬若絲」，包裹在餅皮裡層次感十足。大人每位只需 688 元（另計 10% 服務費），就能將平日單點的高單價料理一次吃過癮，另外推薦常客私心敲碗的「熔岩蛋糕」、入口即化的「芝麻奶酪」，在90分鐘的用餐時間內，建議大家一定要留點空間給這些精緻甜品。

養心集團3月「專寵會員」。圖／養心餐飲集團提供
養心集團3月「專寵會員」。圖／養心餐飲集團提供

養心集團旗下其他戰將也很有誠意。老字號「養心茶樓」同步推出晚餐回饋，只要會員單筆消費滿 1,000 元，就直接送上一份經典Q彈焦香「干炒牛河」；另還有韓式蔬食「YACHE」，推出3/18「野菜日」，當日會員消費滿千即贈一盤，以當令野菜為靈感的指定菜色。

養心集團3月「專寵會員」。圖／養心餐飲集團提供
養心集團3月「專寵會員」。圖／養心餐飲集團提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

蔬食 新店裕隆城 養心沙龍

相關新聞

養心集團3月「專寵會員」！ 養心沙龍「688元蔬食吃到飽」平日快閃新店裕隆城 加碼「滿千送菜」

養心集團推出3月專寵會員優惠，人氣品牌「養心沙龍」平日晚間688元吃到飽，會員享多款精緻上海蔬食。消費滿千，還可獲得養心茶樓經典干炒牛河及YACHE韓式蔬食的特別菜品，引發蔬食控搶購熱潮。

快拿身分證！ 台中2大人氣早午餐「牛排免費請客」 身分證「222」或「2026」任中3碼　連續20天以上爽吃

台中超人氣早午餐真的太狂了！為了回饋粉絲，紛紛祭出身分證對對碰優惠，只要對中指定數字，就直接請你吃香噴噴的嫩煎牛排，趕緊把身分證拿出來吧！ 春三朝午：尋找「222」幸運兒！不吃牛還能換紙包雞 台

星巴克、85℃買1送1！ 2026「白色情人節」浪漫優惠懶人包 飯店大餐送魚子醬、下午茶贈花、爽吃心型千層蛋糕

2026年白色情人節即將來臨，多家咖啡店及飯店推出超值優惠！星巴克限時買一送一，85℃人氣飲品也有優惠，最適合與摯愛共享浪漫時光。飯店提供海陸盛宴與精緻下午茶，讓情侶享受特別的慶祝方式。

鵝肝、鰆魚、螢烏賊入饌！壽司芳Chef Hiroki限時登台 呈獻春季旬味

米其林星級日本料理餐廳「壽司芳」迎來登台6週年，以大膽創意、個性活潑著稱的主廚Chef Hiroki將於3月13日至3月15日再度登台，運用鰆魚、螢烏賊、赤貝、黑鮪魚等料理，為台灣賓客獻上嶄新的春季美味。

魚子醬開心果蛋糕、魚子醬鹹蛋黃麻糬！首間「皇家魚子醬俱樂部」開幕

來自香港的頂級魚子醬品牌「Royal Caviar Club」自2021年進入台灣市場，已經獲得多間米其林星級餐廳青睞。今年，Royal Caviar Club旗下甜點品牌Caviar Cakery將於台北正式開設品牌首間海外旗艦店「Royal Caviar Club, Taipei皇家魚子醬俱樂部旗艦店」，提供多款高品質的魚子醬與魚子醬甜點，還有台灣獨家限定的「魚子醬開心果起司蛋糕」，讓民眾能夠深入探索魚子醬的魅力。

香煎紅魽、酥炸石斑、白帶魚！6大餐飲品牌「台灣海之味祭」上桌

春意漸濃，慕里諾國際餐飲集結旗下「かつ丼屋 勝急」、「勝政日式豬排」、「勝勢日式豬排」、「泰迪農園咖哩」、「Suage 湯咖哩」及「BEPPIN PASTA」等品牌，以太平洋野生紅魽、宜蘭南方澳直送白帶魚、台灣近海新鮮龍膽石斑以及鱸魚等食材，聯手推出「台灣海之味祭」，讓民眾享受各具特色的時令旬味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。