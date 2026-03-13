養心集團3月「專寵會員」！ 養心沙龍「688元蔬食吃到飽」平日快閃新店裕隆城 加碼「滿千送菜」

蔬食控快衝！養心餐飲集團祭出3月專寵會員優惠，人氣品牌「養心沙龍」推出「平日晚間688元吃到飽」，還有同集團的養心茶樓與 YACHE 韓式蔬食也同步推出「滿千送菜」好康！

養心集團3月「專寵會員」。圖／養心餐飲集團提供

位於誠品裕隆城的「養心沙龍」，3月期間的週一至週四晚間，只要身為養心集團會員，就能領取「688元吃到飽體驗券」。現場不僅提供精緻的上海蔬食，連近期最夯的「酸菜魚」也通通無限量供應，新店人搶快衝一波！

養心集團3月「專寵會員」。圖／養心餐飲集團提供

最推的必點清單包括：濃郁酸爽的湯底配上滑嫩食材，讓人一碗接一碗；還有鹹甜適中的「京醬若絲」，包裹在餅皮裡層次感十足。大人每位只需 688 元（另計 10% 服務費），就能將平日單點的高單價料理一次吃過癮，另外推薦常客私心敲碗的「熔岩蛋糕」、入口即化的「芝麻奶酪」，在90分鐘的用餐時間內，建議大家一定要留點空間給這些精緻甜品。

養心集團3月「專寵會員」。圖／養心餐飲集團提供

養心集團旗下其他戰將也很有誠意。老字號「養心茶樓」同步推出晚餐回饋，只要會員單筆消費滿 1,000 元，就直接送上一份經典Q彈焦香「干炒牛河」；另還有韓式蔬食「YACHE」，推出3/18「野菜日」，當日會員消費滿千即贈一盤，以當令野菜為靈感的指定菜色。

養心集團3月「專寵會員」。圖／養心餐飲集團提供

