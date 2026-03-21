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逛累了就來這！ 西門町戲院頂樓「美景咖啡廳」新開幕 直上9樓遠眺台北美景 拍爆露營工業風+超寬敞空間

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@kevinchen0119授權
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西門町最新「隱藏版咖啡廳」！ 有網友發現一個能躲避人潮、俯瞰城市美景的祕密基地，「MUSAND COFFEE XIMEN 漠杉咖啡」近期正式進駐真善美戲院大樓頂樓，一座隱藏在電影院上方的神祕美景咖啡。

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圖／IG@junjunjun520授權
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「MUSAND COFFEE XIMEN」的地點相當低調且神祕，就位在捷運西門站6號出口旁的新世界大樓9樓，有極佳的採光，更結合了時下最流行的露營與工業設計風格，成為西門町鬧區中難得一見的空中綠洲。

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店內裝潢巧妙融合了露營元素與工業風格，營造出放鬆愜意的氛圍。特別設置了露營感座椅，讓民眾可以一邊喝著咖啡一邊放鬆Chill，還能一邊遠眺台北市景與西門町街頭。最受矚目的莫過於戶外區的大片空地，完全隔絕了樓下徒步區的喧囂，更讓人隨手一拍都是質感大片。

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漠杉咖啡提供專業咖啡、各式茶飲、甜點與輕食。不論是想來一杯香醇的拿鐵，還是搭配一份精緻甜點享受午後時光，這裡都能滿足需求，逛街逛累了就來這！

圖／IG@junjunjun520授權
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MUSAND COFFEE XIMEN 漠杉咖啡

．地址： 台北市萬華區漢中街116號9樓（真善美戲院入口電梯上樓）

．交通： 捷運西門站6號出口，步行約1分鐘

．營業時間： 10:30 - 17:00

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西門町 咖啡 美景 漠杉咖啡

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