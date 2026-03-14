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八里新地標「巨型吐司屋」新開幕！ 「神級生吐司」吐司邊極薄軟嫩、不抹醬也好吃 「獨家橄欖油」沾著吃更美味

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝日森生生吐司官網、Google map
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麵包控衝了！全台最萌建築「巨型吐司屋」在八里新開幕，「日森生生吐司」將總部直接設計成超吸睛的「吐司外型」，方正可愛的輪廓讓人一看想大喊「太萌了」。白天是文青拍照的絕佳背景，到了夜晚在燈光加持下，整座建築散發出時尚且溫暖的氛圍，不僅是買麵包的地方，更是一座充滿日常美學的地景藝術。

圖／翻攝日森生生吐司官網、Google map
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圖／翻攝日森生生吐司官網、Google map
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標榜在純粹中追求極致，「日森生生吐司」以精緻的日系職人技術打造，核心精神就在於那「極致柔韌」的驚艷口感。現烤出爐的生吐司一撕開，指尖就能感受到紮實的彈性，入口後綿密柔軟，不少吃過的網友驚呼：「鬆軟到像在吃雲朵一樣！」最厲害的是，其吐司邊處理得極薄且軟嫩，完全打破傳統吐司邊乾硬的印象。

圖／翻攝日森生生吐司官網、Google map
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官方經典原味整條（約910g）售價420元，超適合當早餐、午茶或伴手禮。現場有內用區，供應單片厚片100元、發酵奶油吐司或金沙奶皇吐司150元起，輕享套餐220元（吐司+飲品），還有苦甜巧克力、開心果醬、香草冰淇淋等多款口味任選。另提供黑咖啡、熱拿鐵等飲品80元起，邊喝邊等吐司出爐，香氣瀰漫整個空間，幸福感爆棚。

圖／翻攝日森生生吐司官網、Google map
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圖／翻攝日森生生吐司官網、Google map
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店家建議，生吐司即使不回烤，直接單吃就能品嚐到香醇奶味，更首創特別自西班牙引進「Milenia olive」千年古樹橄欖油，若沾上一點，與生吐司的奶香交織出層次感，不僅多了一份清爽香氣，吃起來更是滑順無負擔，是內行人才知道的進階吃法。

圖／翻攝日森生生吐司官網、Google map
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日森生 生吐司

．地址：新北市八里區賢三街93號

．電話：02-7751-5791

．營業時間：週一至週日 10:30 – 18:30

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生吐司 八里 麵包

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