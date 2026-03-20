快訊

疑拋錨停路肩…清大教授遭曳引車撞「夾殺分隔島」慘死 同事錯愕

已故作家王浩一愛女病逝 名醫曝姪女生前接種AZ疫苗後罹漸凍症

立委質疑海鯤艦鉚釘沒鎖、排風管水漬？ 顧立雄回應避重就輕

非會員也能逛！ 好市多首推「神祕體驗券」爽逛「4大專區」、1人1券免費入場

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
以「會員制」著稱的美式賣場好市多，發放「非會員免費服務體驗券」。 圖／聯合報系資料照片
以「會員制」著稱的美式賣場好市多，發放「非會員免費服務體驗券」。 圖／聯合報系資料照片

沒卡也能進Costco了耶！ 一直以來以「會員制」著稱的美式賣場好市多，近日被網友驚喜發現竟有發放「非會員免費服務體驗券」，只要拿到這張神祕的小紙條，就算沒有會員卡、不用會員陪同，也能直接踏進賣場體驗四大專業部門。

有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，在賣場拿到了工作人員發放的「非會員免費服務體驗券」，上面寫著可以邀請尚未成為會員的親友入場。原PO好奇詢問使用規則，意外釣出許多內行網友回應。

圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區臉書
圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區臉書

這張體驗券是針對好市多最引以為傲的四大專業部門開放。持券者無須會員陪同即可入場，體驗項目包括：

．光學眼鏡部： 現場有國家考試及格的專業人員，提供視力檢查諮詢與國際品牌鏡架預約。

．聽力中心： 提供專業的免費聽力測試，讓長輩或有需求的民眾能更了解聽力狀況。

．輪胎中心： 購買輪胎可享有免安裝費及超強的「5年保固」，深受車友推崇。

．藥局專區： 專業藥師駐守，提供用藥諮詢及保健品挑選建議。

對此，台灣好市多說明，體驗券活動自去年12月3日啟動，採限量發放，發完為止；每張體驗券限1人使用，且僅適用上述服務項目，此體驗券不適用於一般賣場購物。

主要目的是為讓會員及非會員更深入了解並體驗Costco所提供的各項服務，邀請非會員憑券前來賣場體驗服務與價值，且持續為會員提供優質的消費與服務體驗。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

好市多

相關新聞

非會員也能逛！ 好市多首推「神祕體驗券」爽逛「4大專區」、1人1券免費入場

好市多首度推出「非會員免費服務體驗券」，持券者可無需會員陪同進入賣場，體驗光學眼鏡、聽力中心、輪胎中心及藥局專區等服務。活動自去年啟動，限量發放，旨在讓非會員深入了解Costco的服務價值。

「海綿寶寶+比奇堡居民」登陸南港！從鳳梨屋到摩艾石像屋 拍爆「3大打卡點、超巨路人魚」 打卡再送「限量貼紙」

住在深海的大鳳梨裡的「海綿寶寶」現身南港LaLaport！獨家「海綿寶寶」造景還原經典場面，打卡再送「比奇堡路人魚貼紙」，還有超巨路人魚等你來同框。

ONCE手刀預約！ TWICE十週年攻大巨蛋開唱「松菸官方周邊店」限時3天、人氣麻奶鍋物加碼「買1送1」

TWICE將於3月20日至22日於臺北大巨蛋舉行十週年世界巡迴演唱會，門票已售罄。粉絲可在松山文創園區的官方周邊店獲得沉浸式打卡體驗，並購買限量商品。周邊店將於3月12日開放線上預約，另舞古賀mini鍋物推應援活動，送韓式年糕以慶祝。

林口三井Outlet變身日系花園秘境！ 7大造景「春日倒映翻轉庭園」免費打卡到5月 粉蝶花海+疊色花籤必拍必玩

不用買機票，林口就有最美日式庭園！ 隨著春意漸濃，MITSUI OUTLET PARK 林口自即日起至5月31日，特別打造「春日倒映．遇見美好」主題造景，首度推出「翻轉視覺」的倒掛櫻花庭園，結合粉嫩櫻

女王買1送1、穿粉紅打8折！2026「38女王節強檔優惠」懶人包 手搖飲38元、飯店吃到飽38折、限時女性免門票入園

2026年國際婦女節將於3月8日到來，各大飯店及手搖飲品牌推出特惠活動，包含飯店自助餐第2位38折、手搖飲38元優惠等。星級飯店如新板希爾頓及萬豪酒店則推出多項買一送一和折扣方案，讓女性同胞們能盡情享受美食與購物優惠。

7-ELEVEN再度打造「高雄櫻花季」音樂節！推逾60款粉嫩系商品　「竹葉堂紅豆三色串糰子」必嘗

7-ELEVEN今年3月再度打造季度音樂節「高雄櫻花季」，將於3月13日至3月15日連續3天嗨翻高雄夢時代；全台逾7,200間門市也呼應「7-ELEVEN高雄櫻花季」活動，集結烘焙甜點、霜淇淋、思樂冰、主題專案架推出逾60款粉嫩新品及CITY CAFE櫻花主題杯，同時更因應春日換季推出多款預購商品、限定包裝輕食、7-ELEVEN「i預購」主題活動，吃喝玩樂一次滿足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。