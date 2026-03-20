非會員也能逛！ 好市多首推「神祕體驗券」爽逛「4大專區」、1人1券免費入場

沒卡也能進Costco了耶！ 一直以來以「會員制」著稱的美式賣場好市多，近日被網友驚喜發現竟有發放「非會員免費服務體驗券」，只要拿到這張神祕的小紙條，就算沒有會員卡、不用會員陪同，也能直接踏進賣場體驗四大專業部門。

有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，在賣場拿到了工作人員發放的「非會員免費服務體驗券」，上面寫著可以邀請尚未成為會員的親友入場。原PO好奇詢問使用規則，意外釣出許多內行網友回應。

圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區臉書

這張體驗券是針對好市多最引以為傲的四大專業部門開放。持券者無須會員陪同即可入場，體驗項目包括：

．光學眼鏡部： 現場有國家考試及格的專業人員，提供視力檢查諮詢與國際品牌鏡架預約。

．聽力中心： 提供專業的免費聽力測試，讓長輩或有需求的民眾能更了解聽力狀況。

．輪胎中心： 購買輪胎可享有免安裝費及超強的「5年保固」，深受車友推崇。

．藥局專區： 專業藥師駐守，提供用藥諮詢及保健品挑選建議。

對此，台灣好市多說明，體驗券活動自去年12月3日啟動，採限量發放，發完為止；每張體驗券限1人使用，且僅適用上述服務項目，此體驗券不適用於一般賣場購物。

主要目的是為讓會員及非會員更深入了解並體驗Costco所提供的各項服務，邀請非會員憑券前來賣場體驗服務與價值，且持續為會員提供優質的消費與服務體驗。

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