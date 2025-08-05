機票買起來！ 越捷「父親節超級優惠」機票2折起、易斯達韓國來回免千元、立榮國內線最低1419元還送咖啡
秋冬出國或小島旅行，機票買起來！ 越捷航空、易斯達航空及立榮航空近期同步推出限時機票優惠，不論你想飛越南、韓國或台灣離島，都有超值選擇，快筆記時間搶票！
◎ 越捷航空
限時23小時搶票！越捷航空為慶祝父親節，將於8/7晚間23:00至8/8晚間22:00（台灣時間）限時推出「8/8超級優惠」，只要透過越捷航空官方網站或官方APP訂購 Eco 經濟艙機票，輸入優惠代碼「VJ80」即可享2折票價（不含稅金與附加費用）。
此次優惠適用航線包含台北、台中、高雄飛往河內、胡志明市、富國島等熱門航點，也能轉乘越捷國內線及亞太其他航線，打造多段式行程。搭乘期間為2025年9月15日至2026年5月27日，超長使用期適合提前規劃。
此外，自8/8至8/15，凡透過越捷官網或APP完成預訂飛往河內（HAN）或雲屯（VDO）之國際航班的前500名旅客，還可加碼享有「皇家下龍灣飯店」一晚8折住宿優惠，一次把飛機票與住宿都搞定。
◎ 易斯達航空
被譽為「韓國最佳低成本航空」的易斯達航空（Eastar Jet），推出一年一度的「Super Star Festa促銷活動」，於8/6上午9點起至8/12晚間23:00，促銷票價最低為單程未稅450元起，適用搭乘期間為2025年10月26日至2026年3月29日，旅客可透過官網、手機網站或App下訂。
想搶便宜直飛韓國，這波優惠絕對不能錯過，僅限於易斯達航空會員，旅客需先在活動前註冊為官網會員，方能參與搶票。
◎ 立榮航空
國內線立榮航空斥資近128.6億元，與法國ATR飛機製造公司簽署19架全新ATR 72-600機型的採購合約。為慶祝此一里程碑，立榮同步祭出秋冬限定優惠！
自即日起至8/16晚間23:59，推出限時機票促銷活動，澎湖／花蓮航線最低只要1,419元起，金門／馬祖／台東航線則為1,919元起。搭乘時間自2025年10月19日至2026年1月19日，購票通路包括官網、APP、7-11 ibon、全家FamiPort。
更棒的是，自8月起至9/30期間，凡持立榮離島航線登機證7日內，即可至金門、澎湖、馬祖地區的7-ELEVEN CITY PRIMA門市，享「大杯精品美式（冰/熱）」買一送一優惠！
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