免出國秒飛日本！ 新北「夏祭日本展」20家日系美食進駐宏匯 超強激安優惠+買一送一 《鬼滅之刃》見面會、再抽888好禮

免出國秒飛日本！新北夏日最強「偽出國」，宏匯廣場「夏祭日本站」快閃來啦，即日起至8/17，於11樓「宏匯空間」打造日系濃厚氛圍，結合話題美食、伴手禮與超人氣動漫企劃《鬼滅之刃》，不只能現場秒飛日本大啖正宗小吃，還能參加打卡抽獎、限定見面會等活動，錯過真的再等一年！

圖／宏匯廣場提供

◎ 20家日系美食＆雜貨進駐宏匯日本展

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不用飛出國就能吃到東京到北海道的街頭美味！「宏匯日本展」集結20家人氣品牌，現場有京都飯糰名店「京都御握丸」、京都百年抹茶老店「TSUJIRI 辻利茶舖」、超人氣串燒品牌「串仟」、和菓子老店「藤八郎」、風味豆果子「稻田豆果子」、特級海鮮魚貨「惠川」，還有日本調味料專賣「中琉物產」及「銀座サクサク」和牛炸肉餅等。

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宏匯日本展不僅美食多元，現場也販售多款日式好物，現場也買得到道奇隊吉卡哇伊週邊商品。並且，只要單日於活動消費滿888元，就有機會抽中千元購物金與日系驚喜好禮，消費越多中獎機會越高！

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圖／宏匯廣場提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

想買日系伴手禮或喝一口正宗梅酒感受日本小確幸，宏匯日本展還有多款超值優惠搶購，例如：8/8限量30組「L’ORIENT葡萄櫻花酒特仕版」買一送一（原價1,390元）、8/14限量50組「惠川．厚切鮭魚」特價350元（原價399元），快筆記參考下列這些日期！

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

◎ 鬼滅迷集章任務+打卡抽電影票+人偶見面會3連發

配合《鬼滅之刃．無限城篇》電影上映，宏匯廣場推出三大鬼滅主題活動，動漫粉絲必衝：

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-「集章任務」：即日起至8/31，超級匯會員可免費領取集章卡，完成蒐集5位角色＋拍照打卡，即可兌換限量電影紀念海報（每日限量100份）

-「打卡抽電影票」：即日起至8/17，於館內鬼滅背板拍照打卡，上傳指定貼文即可抽《鬼滅之刃》電影票

-「炭治郎人偶見面會：於8/17 15:00~16:00，有Q版炭治郎登場與粉絲互動，只要持8/15~8/17電影票根＋打卡照，即可兌換限量拍照券！

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【宏匯日本展】

活動期間：即日起至8/17

地點：宏匯廣場 11樓 宏匯空間

特別活動：《鬼滅之刃 無限城篇》集章活動至8/31、人偶見面會8/17限定

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