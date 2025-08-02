8、9月壽星手刀報名！ 薄多義雞翅山「幾歲送幾隻雞翅」超狂回歸 父親節套餐加碼請吃豬腳或半雞

8、9月壽星看過來！ 連鎖義式餐廳「薄多義義式手工披薩」招牌壽星優惠「幾歲送幾隻雞翅」悄悄回歸，從7月開始再度登場後引爆話題，即日起不僅開放8月壽星報名，同步也開放9月壽星預約，快用一座雞翅山來一場浮誇慶生。

圖／薄多義提供

薄多義「幾歲送幾隻雞翅」活動最早於2019年推出，於2023年因成本上升而暫停，終於在2025年7月正式回歸。每位壽星依實際歲數獲得對應數量的雞翅，每桌限兌換1次，若有多位壽星則以預約當下登記的那位為主，活動限定內用，雞翅為腿翅隨機出餐，無法指定部位。

須注意的是，當月壽星本人到場並出示證件、訂位人數須達4位以上，或不足4人但達4人低消(每人低消500元含服務費)，且需提前3天透過電話或門市預約，不接受網路及當天報名，每日名額有限，建議及早卡位。

圖／薄多義義式手工披薩粉專

另外，薄多義也於即日起推出父親節限定套餐，售價2188元，內容包含開胃點心任選2份、凱薩沙拉1份、派對拼盤PLUS 1份、任選3道主餐與126元以下飲品4杯，適合4人共享。主餐可選擇人氣披薩雙響樂、青花椒炙燒鮮魷義大利麵、松露野菇燉飯、波隆納肉醬鳥巢麵等。

最誘人的好康是，凡點用「父親節套餐」，就可免費選擇「豬腳或半雞」招待乙份（二選一），活動只到8月17日截止，是父親節慶祝聚餐的好選擇。

圖／薄多義提供

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