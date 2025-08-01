2025中秋高顏值禮盒推薦！ 7大品牌必嚐「頂級甜點x冠軍酥餅」金箔蛋黃酥、流心月餅、厚餡蛋捲，還有玫瑰茶禮可解膩

送禮不只是送月餅，還送品味、送話題！從藝術茶禮、精緻蛋捲，到創意法式甜點，2025中秋高顏值禮盒推薦，以下懶人包集合 PAUL、HOHOS、唐緹、法絨、open it.、大武山牧場、古典玫瑰園共7大品牌，精選款式讓你送得有質感超滿意！

【PAUL】

2025藍韻金秋。圖／PAUL提供

法國的精品烘焙品牌PAUL，今年推出兩款限量中秋禮盒，「藍夢之境」（NT$2,500）：極致奢華配置，內含黑鑽松露阿曼德、黑鑽松露費南雪各8入，還有超可愛PAUL凍乾咖啡迷你杯8入；「巴黎星月」（NT$980）：偏愛酥香點心的可以選這盒，內含法式烤布蕾蝴蝶酥14入、經典楓糖派18入，再加上高質感PAUL毛氈提袋，實用又具質感。

2025藍韻金秋。圖／PAUL提供

●早鳥優惠：即日起至8/31預購享95折，大宗企業9/15前採購滿50盒還有9折及免運服務，送禮超划算。

【HOHOS】

金箔蛋黃酥。圖／HOHOS

藝人炎亞綸自創甜點品牌 HOHOS，今年聯手2025 CBC世界麵包冠軍詹玠倫師傅打造極致夢幻中秋禮盒，「冠軍中秋雙月典藏版禮盒」（NT$1,280）：結合金箔蛋黃酥「月之金燄」與爆漿芋泥流心酥「芋芯流金」，限量4,000盒；2025中秋限定「梨花酥禮盒」（NT$790）：把鳳梨花果乾融合鳳梨酥成經典滋味，全台唯一、獨家監製。

梨花酥。圖／HOHOS

●早鳥優惠：「冠軍中秋雙月典藏版禮盒」單盒享98折、2盒95折、4盒直接9折；「2025中秋限定梨花酥禮盒」3盒95折、5盒88折。

【唐緹 Tartine】

圖／唐緹Tartine

唐緹Tartine 2025中秋主打綜合月餅及流心月餅，「芯願寶盒」（NT$940）：包含傳統蛋黃酥、綠豆椪、新式烏龍桂花、靜岡抹茶月餅等12款口味；「璀璨繁芯禮盒」（NT$790）：收錄唐緹經典人氣月餅各一入的中秋月餅珠寶盒，再搭配登月電梯設計禮盒，高質感加分。

璀璨繁芯禮盒(左)、芯願寶盒(右)。圖／唐緹Tartine

●預購優惠：8/29以前預購滿2,500元，可享免運與85折優惠，最快取貨日：9/1。

【法絨】

月光劇場中秋禮盒。圖／法絨

法絨以優雅的台法混血精品甜點聞名，2025中秋限定「月光劇場中秋禮盒」，迎接全新八款創意糕點，包括酒漬櫻桃可可費南雪、柚見月圓費南雪、花生乳酪蝴蝶酥夾心、金沙鹹蛋黃布列塔尼、黑松露鐵觀音酥餅、鹽之花可可卡雷特等，甜點層次細膩、視覺設計典雅搶眼，時尚派甜點控最喜愛。

法絨「月光劇場中秋禮盒」有12入蛋糕版，早鳥價（NT$898）、15入餅乾版，早鳥價（NT$878）、12入咖啡版，早鳥價（NT$835）。

左起，酒漬櫻桃可可費南雪、柚見月圓費南雪、金沙鹹蛋黃布列塔尼、花生乳酪蝴蝶酥夾心。圖／法絨

●早鳥優惠：凡下單「月光劇場中秋禮盒」系列禮盒，即送品牌限定精美鑰匙圈，於9/14前都能以早鳥優惠價購入，消費滿3,500元再贈限量設計師款針織提袋，還有官網下單滿3,000元即享免運優惠，企業大宗另享有早鳥價82折起。

【open it.】

2025「月韻中秋」中秋限定禮盒。圖／open it.

瑪德蓮專門品牌 open it.，在本季中秋佳節一口氣推出6款新品，「開心綠果瑪德蓮」、「熔岩可可瑪德蓮」、鹹蛋黃風味「曜月金沙瑪德蓮」、「梅醺芭樂瑪德堡」是為全新瑪德堡品項；接連推出「櫻花蝦脆米」與「咖哩芝麻脆米」。

open it. 2025「月韻中秋」中秋限定禮盒全面開放預購，除了有低溫精裝版，更有多款常溫精裝版禮盒可供選擇，以及加碼豪華版禮盒限量發售。中秋豪華版（NT$1,822元），內含：瑪德蓮＋米香餅乾＋絨韻紅珀奶茶（常溫15入）、品牌隨身杯*1；中秋精裝版（NT$723元），瑪德蓮＋米香餅乾（常溫10入）（限量200盒），更多組合請上官網查詢。

左起，梅醺芭樂瑪德堡、熔岩可可瑪德蓮、開心綠果瑪德蓮。圖／／open it.

●早鳥優惠：即日起至9/5擁有早鳥92折優惠，會員單筆消費滿2,500元送濾掛咖啡5入包，加碼會員單筆消費滿6,000元，再送法式原味6入禮盒。

【大武山牧場 x 法朋】

檸星漫遊 Lemoon Light Dream 蛋捲禮盒。圖／大武山牧場

大武山牧場特別攜手人氣甜點品牌法朋，「檸星漫遊 Lemoon Light Dream 蛋捲禮盒」（NT$780元），採用AA級鮮蛋與檸檬果乾灌餡，推出酸甜清新的清香檸檬厚餡蛋捲，每一口都是檸檬與蛋香的奇幻旅程，更提供視覺童趣的宇宙包裝設計。

清香檸檬厚餡蛋捲。圖／大武山牧場提供

●早鳥優惠：即日起至8/31，大武山牧場官網推出中秋早鳥，蛋入蛋捲一口系列與厚餡系列單盒最低享83折，禮盒最低88折；蛋入零食系列「蛋糕酥條」、「雞蛋小鬆餅」任選多件優惠8折起，濃厚雞蛋布丁任選4件也可享89折。

【古典玫瑰園】

《流光茶境》禮盒茶組，訂製三角立體設計讓茶葉充分舒展、香氣更完整綻放。圖／古典玫瑰園

古典玫瑰園幫大家打破傳統還送出質感，2025中秋最夯清爽系，「流光茶境」禮盒搭配燙金質感禮盒與可分解立體茶包設計，主打低糖、不甜膩且兼具環保美學。共六款鳳凰日月紅韻、大吉嶺出摘茶、千櫻玄米煎茶、極品玫瑰烏龍茶、松嶺茶王、阿里山金韻烏龍等來自阿里山、高山紅茶、大吉嶺的頂級茶葉。

六款茶品，左起「鳳凰日月紅韻、大吉嶺出摘茶、千櫻玄米煎茶、極品玫瑰烏龍茶、松嶺茶王、阿里山金韻烏龍」。圖／古典玫瑰園

●早鳥優惠：於8/20前開放早鳥預購，凡任選兩組10包入茶品，即可加價100元升級為精裝禮盒；活動期間內單筆訂購滿萬元，即贈市價650元的松柏玄米煎茶或松柏蜜香紅茶乙罐(依門市現貨隨機贈送)。

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