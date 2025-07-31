85℃開賣生甜甜圈！ 台中「生甜甜圈復興研究所」換扛棒 8款創新口味 「1元加購、買4送2、咖啡第2杯30元」優惠快追

85℃打造的全新品牌「生甜甜圈．85℃復興研究所」將於8月2日在台中盛大開幕，眼尖的朋友發現連招牌(扛棒)都換上黃色甜甜圈了，首波推出8款創意口味，橫掃脆皮控、爆餡控與經典派粉絲的味蕾，開幕連4天還有限時優惠，甜點雷達千萬別漏追！

圖／翻攝85度C臉書

85℃的8款生甜甜圈分為三大系列，包括最經典耐吃的糖粉、可可款，也有咬下爆餡的療癒系甜圈，以及挑戰外酥內軟口感的脆皮系列。全品項皆選用來自日本「奧本麵粉」打造蓬鬆柔軟的麵團，強調不油膩、內餡滑順，讓人一吃上癮。

圖／85℃提供

經典系列包含「原味甜甜圈」與「巧克力甜甜圈」，前者撒上細緻糖粉、入口即化，後者則是撒上濃郁可可粉，大人系微苦風味超涮嘴。

脆皮系列走的是酥脆外殼風格，像是「原味脆皮甜甜圈」外層酥香、咬下鬆軟，甜中帶奶香；另一款「梅子脆皮甜甜圈」灑上梅粉，酸甜鹹融合，口感更具層次，是意外驚喜款。

爆餡系列則是一大亮點，使用義式Mascarpone調製出絲滑濃郁的卡士達醬，有「原味」、「巧克力」、「草莓」與「開心果」四款口味。其中開心果為無色素添加，百分百天然果醬製成，咬下瞬間堅果香氣在口中爆發；草莓爆餡款則清爽酸甜，超適合炎夏開吃。

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「生甜甜圈．85℃復興研究所」開幕限定優惠別錯過：

．8/2至8/3限定兩天，上午11點起推出「原味甜甜圈1元加價購」活動（每日限量50顆，每人限購1個）

．8/4當天則有「甜甜圈買4送2」優惠（每人限購一盒，以價低者折抵）

．8/5全館商品享85折優惠，還有大杯咖啡「第二杯只要30元」

．8/2至8/5期間，單筆消費滿399元加碼贈送限定購物袋

圖／85℃提供

「生甜甜圈．85℃復興研究所」

地址：台中市南區復興路388號

電話：04-2227-1488

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