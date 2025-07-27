童年小吃變手搖！鬍子茶×福源花生「花生捲捲冰淇淋紅茶」奶蓋新飲 免費加香菜、享第2杯半價

童年小吃變手搖！ 台味也能那麼潮，人氣手搖飲品牌 WHO'S TEA鬍子茶，攜手台灣超人氣花生品牌「新竹福源花生醬」，推出聯名限定「花生捲捲冰淇淋紅茶」，把廟口夜市必吃的「花生捲冰淇淋」化身為一杯復古系飲料，一口喝進童年回憶！

圖／鬍子茶提供

香濃奶蓋＋冰紅茶＋靈魂香菜！話題新作使用福源花生醬製成綿密濃郁的奶蓋，搭配沁涼紅茶基底，創造鹹甜交錯的層次口感。招牌「花生捲捲冰淇淋紅茶」不僅喝得到顆粒花生的真材實料，還能免費加香菜，還原夜市花生冰的經典靈魂，鹹香、濃郁又解暑，讓人忍不住連續回訪。

除了招牌冰淇淋紅茶外，鬍子茶也同步推出「花生捲捲奶茶」、「花生捲捲紅茶」兩款延伸飲品，不管你是奶控還是茶控都能選出最愛一款！且7/30至8/1期間，只要加入會員，就可享「第2杯半價」優惠(價低者計)，快揪朋友一起開喝最潮的台味記憶！

圖／鬍子茶提供

➤ 飲品售價參考（台北&百貨／街邊）

．花生捲捲冰淇淋紅茶：$85／$80

．花生捲捲奶茶：$85／$80

．花生捲捲紅茶：$80／$75

．全品項皆可免費加香菜

圖／鬍子茶提供

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