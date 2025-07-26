Mr.Wish推全台「首創黑糖珍珠碎碎冰珍奶」！2種口味必收、萬張飲品優惠券等你拿

Mr.Wish夏日創意再升級，推出全台首創的「黑糖珍珠碎碎冰」，將經典珍珠奶茶化身為冰沙飲品，不僅保留濃郁黑糖香氣與Q彈珍珠，還揉合冰沙口感，打造沁涼消暑新喝法。這款顛覆傳統的新飲品，讓人一口就感受雙重滿足：珍奶的熟悉滋味與冰沙的爽快感，瞬間擊退夏日酷暑。

圖／取自Mr. Wish 鮮果茶玩家臉書粉絲團

新品提供兩種口味選擇，滿足不同口味需求。「純奶版」不含咖啡因，以香濃奶香為主軸，讓人安心享用無負擔；「五窨奶綠版」則以茉莉綠茶為底，茶香清新，搭配黑糖珍珠與冰沙層次，喝來更顯清爽。碎冰與珍珠交織的口感，搭配香滑奶茶基底，不僅解渴更療癒，是夏季飲品的新寵。

圖／Mr.Wish提供

圖／取自蔡阿嘎臉書粉絲團

除了飲品創新，Mr.Wish也攜手聯名貼圖冠軍「好想兔」，同步推出限定金銀版造型罐，限量周邊「好想抱抱娃」，以及選擇障礙救星「好想兔轉盤吊飾」等超萌小物。

圖／Mr.Wish提供

即日起至8/31，凡來店單筆消費滿85元，或外送平台(Uber Eats、Foodpanda)單筆消費滿150元，即可獲得刮刮卡1張，如滿額消費中內含「黑糖珍珠碎碎冰」新品(限造型罐尺寸)，每罐再加碼贈送1張刮刮卡，大獎包含Costa歌詩達郵輪「日本五天四夜雙人行程」、「星宇航空台北-大阪來回機票」、「Mr.Wish 999 純金金幣」、「隨心所欲五千元暢飲券」及上萬張飲品優惠券，買越多，中獎機率越高！

圖／取自蔡阿嘎臉書粉絲團

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」