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50嵐、迷客夏都停賣！手搖飲「可可系列」悄悄下架 內行人曝：成本飆漲太兇撐不住了

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
手搖飲「可可系列」悄悄下架。圖／ingimage
手搖飲「可可系列」悄悄下架。圖／ingimage

不少民眾近日發現，到連鎖手搖飲店點餐時，原本常見的「可可系列飲品」悄悄從菜單中消失，像是50嵐的「可可芭蕾」、迷客夏的「法芙娜純可可鮮奶」等品項皆已停售，引發許多網友討論。對此，內行人指出，主因與國際可可原料價格飆漲有關，漲幅甚至超過100%，讓業者不堪成本壓力而選擇暫時下架！

圖／翻攝50嵐 中區臉書
圖／翻攝50嵐 中區臉書

近日Threads上有網友發文表示，她最近發現多間手搖店都找不到原本常喝的可可飲品，像是50嵐的「可可芭蕾」、迷客夏的「法芙娜純可可鮮奶」都已停售，讓她忍不住問：「不是啊，可可到底犯了什麼錯？」

圖／翻攝Threads＠ailly7070
圖／翻攝Threads＠ailly7070

文章曝光後，引來大量網友留言反應「我也在找我的那杯法芙娜」、「真的超愛喝，現在怎麼全都消失了」、「現在喝可可變成奢侈行為」。同時也引來一票網友留言解答「可可大漲價，原物料成本太高了」、「巧克力漲很凶」、「巧克力太貴了，以後巧克力是有錢人在吃的」、「巧克力一直漲漲漲，這個月又漲了呢」、「法芙娜漲價的幅度跟雲霄飛車一樣，再這樣下去真的很怕吃不到巧克力」。

法芙娜純可可鮮奶。圖／翻攝迷客夏官網
法芙娜純可可鮮奶。圖／翻攝迷客夏官網

據了解，巧克力、可可原物料價格已暴漲逾100%，部分品牌反映進口價格過高，若維持販售將造成利潤倒掛，因此選擇暫時停售相關品項，甚至有網友發現，就連超商與連鎖早餐店的可可飲品也悄悄撤場。

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50嵐 手搖 迷客夏

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