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「世界第一薯條」開進台北！ 「Potato Corner」8／2插旗統一時代試營運 限定周邊+4款經典口味搶先衝
台灣薯條控注意！ 世界最好吃的薯條、號稱「薯條界的LV」的菲律賓排隊名店「Potato Corner」終於要來了，台灣首店選在台北人潮最熱鬧的 統一時代百貨B2樓，預計於8月2日試營運，將帶來限定周邊+4款經典口味，快筆記準時開衝！
由引進「I’m donut？」爆紅甜甜圈的富錦樹集團操刀，這回把全球爆紅、擁有超過2,000間分店的炸薯條專賣品牌「Potato Corner」台灣首店引進信義區，將於8月2日至8月3日中午11點開始搶先試營運，8月4日盛大開幕。
台灣首店將搶先推出4款超人氣經典口味，以及可客製化的搭配組合，更同步準備了限量品牌周邊，不只讓粉絲嘴巴滿足，手上更等著收集戰利品。
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