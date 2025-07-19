甜甜圈買一送一！ Krispy Kreme x DINOTAENG 3款呆萌造型甜甜圈 絨毛吊飾、明信片限量開搶

甜甜圈買一送一！ 人氣甜甜圈品牌 Krispy Kreme 與韓國超紅文創角色品牌「DINOTAENG 呆萌町」，自7月25日起推全新聯名，從甜點到周邊萌度爆表，3款角色甜甜圈不只好吃還超可愛，搭配絨毛吊飾、貼紙、明信片等期間限定週邊，療癒力直接滿點！

DINOTAENG聯名甜甜圈。圖／Krispy Kreme提供

DINOTAENG 呆萌町聯名甜甜圈，每顆甜甜圈售價介於80～85元，三款主打完整還原呆萌町的角色魅力，「QUOKKA 甜甜圈」以經典糖霜甜甜圈為基底，包裹香濃牛奶巧克力，點綴檸檬與黑巧克力碎片，還有QUOKKA那張招牌療癒笑臉；「BOBO 糖霜甜甜圈」外層淋上香濃草莓巧克力，內餡藏著酸甜的覆盆莓果醬，再以比利時珍珠糖妝點，擄獲少女心；「MARSH 方形夾心貝」外層包裹白巧與牛奶巧克力，裡頭是濃滑的好時可可卡士達醬，每一口都充滿幸福感。

DINOTAENG聯名甜甜圈。圖／Krispy Kreme提供

若想一次收藏三款甜甜圈造型，不妨考慮入手超療癒「聯名限定禮盒」，以DINOTAENG插畫風格呈現設計，共推出兩種組合：「6入禮盒」售價369元，內含3顆聯名甜甜圈(各一)+3顆綜合口味甜甜圈；「12入禮盒」售價569元，內含3顆聯名甜甜圈(各一)+9顆綜合口味甜甜圈。

DINOTAENG聯名甜甜圈。圖／Krispy Kreme提供

除了甜甜圈本人，這次Krispy Kreme也同步推出超可愛周邊商品，數量有限，售完為止：

．「明信片組」：共有5款插畫風格設計，描繪棉花糖村的甜甜圈日常，購買禮盒即贈1張(每週依序推出新款)。

．「絨毛吊飾（隨機）」：共有QUOKKA與BOBO兩款造型，購買聯名禮盒即可用299元加購一隻，採隨機出貨，毛茸茸手感療癒滿分。

．「角色貼紙」：推出2款圖鑑貼紙，凡購買任一顆甜甜圈，可用69元加購一張，還藏有隱藏版角色「QUOKKA PAPA」，收藏控必收！

DINOTAENG聯名甜甜圈。圖／Krispy Kreme提供

還有3大限時優惠同步開跑，讓你吃得可愛又省荷包：

．「LINE好友限定券」：即日起至7/24前加入Krispy Kreme LINE官方帳號，7/25可獲得新品好友券，憑券購買「開心果雙享禮盒」即送原味糖霜甜甜圈一盒。

．「飲品加購優惠」：於7/25至9/17期間，凡購買任一款DINOTAENG聯名甜甜圈，加購任一大杯飲品現折15元。

．「父親節限定禮盒」：8/8當日限定，購買含「型男老爸」甜甜圈的父親節禮盒，加贈原味糖霜甜甜圈一盒。

DINOTAENG聯名甜甜圈。圖／Krispy Kreme提供

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