2天限定抹茶控衝了！ 日本甜點名店周年慶 「宇治抹茶芭菲」限時6折爽吃
抹茶控甜點朝聖大放送！ 中山站這家來自日本京都的「伊藤久右衛門」，是在台灣一直擁有超高人氣的甜點名店，迎來第9週年，品牌特別推出感謝祭活動，限時兩天要讓大家用超優惠價格，吃到來自宇治的經典抹茶聖代。
兩天優惠限定！慶祝開業邁入第9年，伊藤久右衛門將在7/19與7/20，推出超人氣甜點「宇治抹茶芭菲」限時優惠活動，原價300元，活動期間只要180元就能吃到，限時6折下殺吃起來～
人氣甜點「宇治抹茶芭菲」是許多老饕心中的夢幻逸品，嘗得到京都宇治新茶風味濃郁香氣，無論是資深抹茶控，還是想初嚐正統日式風味的甜點新手，都非常值得一試。活動只限門市、每日數量有限，想吃要早點卡位，錯過真的會搥心肝！
伊藤久右衛門
地址：台北市中山北路一段115號
電話：02-25675335
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