快訊

新竹縣便利商店熄燈潮引熱議 已有11家關店…主因曝光

台師大吹哨學生1年前暖舉曝光！退隊當晚助失智翁返家 醫讚：大愛勇者

大叔只靠ChatGPT減重11公斤燦笑不已！身材變化照、訓練清單曝光超驚人

2天限定抹茶控衝了！ 日本甜點名店周年慶 「宇治抹茶芭菲」限時6折爽吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝台灣伊藤久右衛門粉專
圖／翻攝台灣伊藤久右衛門粉專

抹茶甜點朝聖大放送！ 中山站這家來自日本京都的「伊藤久右衛門」，是在台灣一直擁有超高人氣的甜點名店，迎來第9週年，品牌特別推出感謝祭活動，限時兩天要讓大家用超優惠價格，吃到來自宇治的經典抹茶聖代。

圖／翻攝台灣伊藤久右衛門粉專
圖／翻攝台灣伊藤久右衛門粉專

兩天優惠限定！慶祝開業邁入第9年，伊藤久右衛門將在7/19與7/20，推出超人氣甜點「宇治抹茶芭菲」限時優惠活動，原價300元，活動期間只要180元就能吃到，限時6折下殺吃起來～

人氣甜點「宇治抹茶芭菲」是許多老饕心中的夢幻逸品，嘗得到京都宇治新茶風味濃郁香氣，無論是資深抹茶控，還是想初嚐正統日式風味的甜點新手，都非常值得一試。活動只限門市、每日數量有限，想吃要早點卡位，錯過真的會搥心肝！

圖／翻攝台灣伊藤久右衛門粉專
圖／翻攝台灣伊藤久右衛門粉專

伊藤久右衛門

地址：台北市中山北路一段115號

電話：02-25675335

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

甜點 抹茶 周年慶 伊藤久右衛門 中山站

相關新聞

2天限定抹茶控衝了！ 日本甜點名店周年慶 「宇治抹茶芭菲」限時6折爽吃

限定2天抹茶控衝了！ 日本甜點名店周年慶 「宇治抹茶芭菲」限時6折爽吃

2日限定「第2杯半價」！85℃推8款大杯指定飲品 苦瓜爆檸茶入列

即將迎來一年中最熱的節氣大暑日，85℃從7/19到7/20推出「大暑日夏日涼感季」活動，全台門市指定8款職人特調系列飲品...

全台最高舒芙蕾塔誕生！高達35公分 現身台北信義區

全台最高舒芙蕾塔誕生！高達35公分的「Taipei 101 Strawberry tower」正式現身台北信義區FLIP...

2.2萬人搶購！「法朋蛋黃酥」15分鐘完售　鳳梨酥也賣光光

「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」中秋檔期禮盒，自今日（7月16日）中午12:00正式開放預購，...

紅葉蛋糕開賣「奶油杯子蛋糕」！聯名「新楓之谷」20週年 4種口味「招牌鮮奶油」吃得到 買就送「2款限定贈品」超驚喜

紅葉蛋糕跟新楓之谷聯名了！台北老牌「紅葉蛋糕」最新攜手長壽手遊「新楓之谷」推出四款限量聯名蛋糕，還加送限定贈品，...

50嵐再掀飲品話題！全新推出的「麵茶紅茶拿鐵」北部門市試賣中

50嵐再掀飲品話題，全新推出的「麵茶拿鐵」近日在北部門市試賣，以濃郁麵茶香氣融合醇厚奶香，打造復古與現代交融的手搖飲品。此款飲品選用傳統炒焙穀粉調製，入口綿滑順口，散發濃濃穀物香與焙炒氣息，彷彿喚起記憶中的熟悉滋味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。