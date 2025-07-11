出國前先喝這杯！ 桃園機場二航「可不可 KEBUKE CLUB」開幕 獨家奶酥奶蓋＋雞蛋糕套餐必吃、還送超萌打卡小物

出國前先喝這杯！ 可不可開進機場了，人氣手搖品牌「可不可熟成紅茶」全新概念店「KEBUKE CLUB」正式進駐桃園國際機場第二航廈美食街，特別鎖定旅客推出質感飲品＋現烤甜點的獨家套餐組合，打造出「只有在桃機才喝得到」的打卡系飲品套餐。

「KEBUKE CLUB」目前主打8款限定飲品，包括經典人氣款「黑糖珍珠烏龍拿鐵」、「茉桃蜂蜜檸檬紅」，還有桃機限定的「奶酥奶蓋烏龍拿鐵」，在綿密奶蓋上灑上酥香奶酥粉，一入口就能感受到濃郁烏龍香氣與奶蓋層次感交織。飲品每杯落在120～180元之間，雖然價格略高，但在搭機前來杯療癒系手搖，CP值還是滿分！

圖／可不可熟成紅茶提供

最吸睛的就是這個獨家推出的「金蒔燒」雞蛋糕，造型有小花、飲料杯、笑臉等超可愛圖案，內餡更是不馬虎，像是奶酥控必吃的金蒔奶酥、鹹甜控首選的松露乳酪、還有Q彈花生麻糬，每款都有驚喜。可以單點、也能搭配雙人套餐（2杯飲品＋6顆雞蛋糕），當場就變出機場版的貴婦下午茶。

店鋪位於桃園機場第二航廈4樓美食區的非管制區，大家記得在過安檢前就要喝完喔！「KEBUKE CLUB」歡慶開幕優惠，自7/11至7/15間，買套餐就送「基茶」1杯，7月底前還能享「同品項第二杯半價」優惠，最狂的是，完成打卡還能免費帶走品牌提袋1只！

圖／可不可熟成紅茶提供

圖／可不可熟成紅茶提供

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