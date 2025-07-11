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只送不賣！ 「兩餐x KISS OF LIFE」應援超夯女團吃辣炒年糕 「獨家NFC小卡」打卡曬照限量抽
K-POP粉絲嗨翻！ 韓式辣炒年糕吃到飽品牌「兩餐 DOOKKI」近期與韓國超人氣女團 KISS OF LIFE 聯手推出夏季限定應援活動，即日起至7月28日為止，只要到店內用＋曬出你的追星熱情，就有機會獲得限定版數位NFC小卡，這款外面買不到喔！
近年年爆紅的韓國女團「KISS OF LIFE」，擁有高人氣舞台表現及時尚造型，最新應援女神快來吃辣炒年糕！活動期間內，粉絲只要到兩餐任一門市內用，並攜帶自己喜愛的KISS OF LIFE應援物件，如手幅、小卡、手燈、專輯或是現場跳Cover舞等形式皆可參加。現場用餐時，只要拍下一張「兩餐美食＋KISS OF LIFE應援物」的照片或影片，上傳至 Instagram 的貼文或限時動態，並標記 @dookki_taiwan 和 @kissoflife_s2，即可完成活動參與資格。
兩餐將從所有參與者中抽出20位幸運粉絲，贈送限量版的「KISS OF LIFE數位NFC專輯小卡」，並將於活動結束後的7/31公布得獎名單，詳情請關注兩餐Dookki Taiwan IG社群。
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