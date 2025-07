只送不賣！ 「兩餐x KISS OF LIFE」應援超夯女團吃辣炒年糕 「獨家NFC小卡」打卡曬照限量抽

K-POP粉絲嗨翻! 韓式辣炒年糕吃到飽品牌「兩餐 DOOKKI」近期與韓國超人氣女團 KISS OF LIFE 聯手推出夏季限定應援活動,即日起至7月28日為止,只要到店內用+曬出你的追星熱情,就有機會獲得限定版數位NFC小卡,這款外面買不到喔!

近年年爆紅的韓國女團「KISS OF LIFE」,擁有高人氣舞台表現及時尚造型,最新應援女神快來吃辣炒年糕!活動期間內,粉絲只要到兩餐任一門市內用,並攜帶自己喜愛的KISS OF LIFE應援物件,如手幅、小卡、手燈、專輯或是現場跳Cover舞等形式皆可參加。現場用餐時,只要拍下一張「兩餐美食+KISS OF LIFE應援物」的照片或影片,上傳至 Instagram 的貼文或限時動態,並標記 @dookki_taiwan 和 @kissoflife_s2,即可完成活動參與資格。

圖/翻攝兩餐韓國年糕火鍋吃到飽 Dookki Taiwan臉書

兩餐將從所有參與者中抽出20位幸運粉絲,贈送限量版的「KISS OF LIFE數位NFC專輯小卡」,並將於活動結束後的7/31公布得獎名單,詳情請關注兩餐Dookki Taiwan IG社群。

