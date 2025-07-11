「霜淇淋買1送1」開吃！全家小編7/11生日慶生帽大送10支霜淇淋　7-ELEVEN推咖啡買11送11

7/11雙喜臨門！超商互祝生日快樂~ 每年7月11日，不只是7-ELEVEN吉祥物OPEN將的生日，全家再度和7-ELEVEN大玩「紅布條互祝」梗，社群貼出全家門市回應「抓到隔壁全家人」的趣味紅布條，吸引網友瘋轉，兩大超商更沒閒著，推出一系列咖啡、霜淇淋、飲品買一送一，甚至加碼滿額送，讓你邊笑邊買好開心！

圖／翻攝全家FamilyMart臉書

全家小編生日登場！霜淇淋、奶昔、飲料全買1送1

即日起至7/13推出「康康五」活動，多款人氣飲品與冰品全面買一送一，包括Fami!ce霜淇淋、Fami奶昔、Let's Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵、生活泡沫綠茶、多喝水竹炭水、百吉xCoCo果粒茶冰棒、杜老爺雪糕等通通上榜。週末更有Let's Café單品美式／拿鐵第2杯只要10元，咖啡控快衝！

單筆消費指定商品滿711元，還能獲得「好禮3選1」兌換券（排骨雞乾拌麵／橘子工坊洗衣精／光泉雞蛋豆奶6瓶任選）+ Let's Tea四季春青茶7元優惠券，數量有限、送完為止，兌換期限到7/31止。

圖／翻攝全家FamilyMart臉書

另外，於全家FamilyMart臉書社群，正舉行貼文活動，於7/13前貼上「戴上 Fami!ce 霜淇淋餅乾套慶生帽」照片，並完成指定通關「祝全家小編生日快樂」，就有機會一口氣抽中「Fami!ce 霜淇淋10支(1名)」。

圖／翻攝全家FamilyMart臉書

7-ELEVEN火力全開！咖啡買11送11、買215杯超殺7111元

7-ELEVEN則是為了慶祝uniopen會員上線與OPEN將生日，推出超狂「咖啡爽喝方案」，像是CITY CAFE特大杯濃萃美式買11送11、大杯濃萃拿鐵買2送1、厚乳拿鐵買2送1、CITY TEA琥珀紅茶買2送2、冰沙系列2杯100元，甚至推出215杯咖啡只要7111元，平均一杯只要33元！

圖／翻攝7-ELEVEN臉書

此外，7/16起還有飲料抽抽樂活動，購買指定飲品、思樂冰、果汁BAR等，只要任選2件，就能抽到最低0元的超值優惠，每天最多還可抽5次！還能加價109元帶走隨機SNOOPY鑰匙圈，共7款等你收藏，SNOOPY迷別錯過！

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