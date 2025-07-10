MUJI也賣手搖飲！ 微風松高「無印文青風茶飲」快閃店 最便宜60元，還能喝到微醺吟釀、豆奶烏龍、台灣原葉茶

MUJI也加入手搖飲大戰啦！無印良品今年暑假進軍飲品界，特別選在微風松高打造一間期間限定的文青風「cha POP UP STORE」，主打融合台灣在地茶葉、豆奶、清酒的10款創意飲品，喝得到純茶香、豆奶風味，還有大人味的吟釀酒香茶！

圖／無印良品提供

無印良品推出的快閃茶飲店「cha POP UP STORE」，飲品分為三大系列，主打每日限量供應，首先是「原葉茶系列」，以無糖原味的方式，呈現台灣茶的純粹本質。包括晨露青茶、茉雨綠茶、桂暖烏龍、烏焙黑茶與多穀野茶，全採用台灣各地原葉製成，每杯500ml、售價60元。

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MUJI全新研發的「豆奶清爽系列」，將茶與豆奶融合，打造出濃郁滑順的口感變化。像是「桂暖紅豆奶」使用烏龍與紅豆豆奶調和，而「地瓜焙豆奶」則以烏焙黑茶搭配烤地瓜豆奶，每杯95元，甜香中帶著一抹茶韻。

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另還有專為大人打造的「吟釀系列」，以在地清酒品牌「dita 力大吟釀」為基底，結合茶與檸檬氣泡水、鮮乳或抹茶，推出茉香奶吟釀、氣泡檸吟釀與抹茶吟釀三款特調，每杯270元，適合微醺享受夏日風味。

圖／無印良品提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「cha POP UP STORE」即日起至9月30日限定登場，地點就在微風松高1樓。外帶杯以無印極簡設計吸睛，自備環保杯還能享5元折扣，使用的茶纖維吸管也能自然分解，喝得環保又安心。除了飲品本身，MUJI也沒忘記延續其對環境友善的堅持，將製茶過程中產生的茶粉再利用，推出桂花烏龍茶糖、台灣綠茶糖與茶米菓等點心，預計8月還有「茶香豆干系列」加入陣容，為茶飲搭配更多可能。

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