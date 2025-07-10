「江蕙、孫燕姿」對中1字就打折！ 高雄福華暑假開唱季 4大餐廳75折、演唱會票根超值優惠
暑假一到，高雄成為演唱會熱區！江蕙重返舞台、孫燕姿復出演唱、蘇打綠《二十年一刻》巡演壓軸站，全台粉絲通通南下朝聖。高雄福華大飯店看準音樂+觀光雙重人潮，火速推出超有誠意的「姓名優惠」和「票根優惠」，不只HOVII Café、麗香苑、Smile One精緻涮涮鍋等館內餐廳通通下殺最低75折，還有珍珠坊港點全品項8折，讓你吃好吃滿再拍美照！
高雄福華即日起至7月31日推出「姓名優惠」活動，凡姓名中含有「江」或「蕙」任一字（同音亦可），即可享有館內四大餐廳75折優惠，包括供應人氣輕食與飲品的HOVII Café、中式單點料理的江南春、結合中西百匯的麗香苑自助餐廳，以及位於30樓、擁有高空三面環景的Smile One精緻涮涮鍋。此外，以現做港點聞名的珍珠坊也祭出全品項港式點心8折，讓饕客用最超值的價格享受星級美食。
8月則延續優惠熱潮，換「孫」、「燕」、「姿」、「蘇」、「打」、「綠」六字上陣，名字中有任一字照樣享同等折扣，根本是演唱會粉絲的專屬美食大放送！
不只姓名中獎可享優惠，福華也歡迎全台歌迷持票來吃。即日起至7月底，凡持有高雄地區演唱會票根（含實體與電子票），即可享受專屬優惠方案。江南春的招牌「酸菜白肉鍋」外帶享75折，麗香苑自助餐廳三人同行85折、四人同行再下殺8折；HOVII Café內用套餐享75折，外帶也有8折優惠；珍珠坊則提供全品項港點8折，Smile One涮涮鍋則祭出全桌85折，若為飯店房客更可再享75折優惠，只要一張票根在手，美食通通折上折。
除了名字、票根，高雄福華也玩起「數字身分證遊戲」，即日起至8月31日止，只要身分證號碼中有「220」或「225」組合，就能享和姓名優惠一樣的折扣範圍。特別的是，如果同桌有對中「6、1、9」三碼，Smile One的「海陸個人套餐」還會直接下殺69折，這波優惠簡直太有感！
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言