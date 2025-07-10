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「江蕙、孫燕姿」對中1字就打折！ 高雄福華暑假開唱季 4大餐廳75折、演唱會票根超值優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
高雄福華暑假開唱季 4大餐廳75折、演唱會票根超值優惠。圖／高雄福華大飯店提供
高雄福華暑假開唱季 4大餐廳75折、演唱會票根超值優惠。圖／高雄福華大飯店提供

暑假一到，高雄成為演唱會熱區！江蕙重返舞台、孫燕姿復出演唱、蘇打綠《二十年一刻》巡演壓軸站，全台粉絲通通南下朝聖。高雄福華大飯店看準音樂+觀光雙重人潮，火速推出超有誠意的「姓名優惠」和「票根優惠」，不只HOVII Café、麗香苑、Smile One精緻涮涮鍋等館內餐廳通通下殺最低75折，還有珍珠坊港點全品項8折，讓你吃好吃滿再拍美照！

麗香苑自助餐廳暑假姓名優惠最低75折起。圖／高雄福華大飯店提供
麗香苑自助餐廳暑假姓名優惠最低75折起。圖／高雄福華大飯店提供

高雄福華即日起至7月31日推出「姓名優惠」活動，凡姓名中含有「江」或「蕙」任一字（同音亦可），即可享有館內四大餐廳75折優惠，包括供應人氣輕食與飲品的HOVII Café、中式單點料理的江南春、結合中西百匯的麗香苑自助餐廳，以及位於30樓、擁有高空三面環景的Smile One精緻涮涮鍋。此外，以現做港點聞名的珍珠坊也祭出全品項港式點心8折，讓饕客用最超值的價格享受星級美食。

Hovii Cafe點用人氣飲品加餐點享演唱會主題優惠。圖／高雄福華大飯店提供
Hovii Cafe點用人氣飲品加餐點享演唱會主題優惠。圖／高雄福華大飯店提供

8月則延續優惠熱潮，換「孫」、「燕」、「姿」、「蘇」、「打」、「綠」六字上陣，名字中有任一字照樣享同等折扣，根本是演唱會粉絲的專屬美食大放送！

珍珠坊憑高雄演唱會票根全品項港點8折。圖／高雄福華大飯店提供
珍珠坊憑高雄演唱會票根全品項港點8折。圖／高雄福華大飯店提供

不只姓名中獎可享優惠，福華也歡迎全台歌迷持票來吃。即日起至7月底，凡持有高雄地區演唱會票根（含實體與電子票），即可享受專屬優惠方案。江南春的招牌「酸菜白肉鍋」外帶享75折，麗香苑自助餐廳三人同行85折、四人同行再下殺8折；HOVII Café內用套餐享75折，外帶也有8折優惠；珍珠坊則提供全品項港點8折，Smile One涮涮鍋則祭出全桌85折，若為飯店房客更可再享75折優惠，只要一張票根在手，美食通通折上折。

江南春酸菜白肉鍋憑演唱會票根可享外帶75折。圖／高雄福華大飯店提供
江南春酸菜白肉鍋憑演唱會票根可享外帶75折。圖／高雄福華大飯店提供

除了名字、票根，高雄福華也玩起「數字身分證遊戲」，即日起至8月31日止，只要身分證號碼中有「220」或「225」組合，就能享和姓名優惠一樣的折扣範圍。特別的是，如果同桌有對中「6、1、9」三碼，Smile One的「海陸個人套餐」還會直接下殺69折，這波優惠簡直太有感！

SmileOne精緻涮涮鍋同步推出演唱會主題及身份證優惠。圖／高雄福華大飯店提供
SmileOne精緻涮涮鍋同步推出演唱會主題及身份證優惠。圖／高雄福華大飯店提供

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