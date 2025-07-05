「4人同行1人免費」最低750元有找！ 桃園湖景飯店Buffet爽吃牛排+海鮮 「敬老+里民優惠」最高8折還免服務費

暑假就是要好好吃一波！位在桃園石門水庫湖畔的《石門福華渡假飯店》不只風景美，連吃也要吃得澎湃又划算，館內HOVII Kitchen推出暑期限定餐飲優惠，不但有「4人同行1人免費」的自助晚餐優惠，桃園、新竹在地人與60歲以上長者還能享餐期折扣！

圖／石門水庫福華渡假飯店提供

石門福華今夏針對桃園龍潭、大溪、平鎮、復興，新竹關西地區的居民，還有飯店周邊社區住戶，誠意推出週五、週六限定晚餐Buffet「4人同行1人免費」優惠！原價每人900元（另收10%服務費），四人同行總價3960元，直接現省近250元，平均每人最低不到750元就能享受飯店級豐盛晚餐，簡直超划算！

圖／石門水庫福華渡假飯店提供

圖／石門水庫福華渡假飯店提供

HOVII Kitchen主打中西合璧的餐飲風格，異國熱食與台式經典輪番上陣，無論是開胃冷盤沙拉、炸物甜點、湯品熱食一應俱全。更不能錯過現切爐烤牛排與當令海鮮，搭配大面窗景、明亮用餐空間，不只能吃得飽，還能邊吃邊賞綠意湖景，滿足味蕾與視覺的雙重饗宴。

圖／石門水庫福華渡假飯店提供

圖／石門水庫福華渡假飯店提供

除了假日限定活動，飯店平日也針對在地居民與年滿60歲長者加碼優惠！平日早餐、午餐皆享9折，晚餐更有8折免服務費的好康；長者則能在任一餐期享8折＋免服務費的雙重折扣，輕鬆體驗飯店級料理與親切服務。

飯店本身即鄰近水庫湖畔，除了提供景觀客房，還有半露天泳池、親子友善設施，讓一家大小在吃喝玩樂之間度過，吃完大餐還能順遊石門水庫的自然美麗景致！

圖／石門水庫福華渡假飯店提供

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