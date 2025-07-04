「兒童免費吃到飽」來了！ 台北文華東方暑假連住兩晚75折 文華Café爽嗑精美甜點吧、兒童義大利麵免費招待

台北五星親子假期這樣安排！ 台北文華東方酒店在今年暑假推出一系列結合「美學、藝術、美食」的限定專案，無論是想住飯店放鬆，還是規劃親子共遊的爸媽們，都能在這裡找到滿滿驚喜，從住房專案到吃到飽的semi-buffet一次滿足！

圖／台北文華東方酒店提供

台北文華東方酒店自即起至8/31，推出限量「奢享一夏」親子住房專案，每房每晚11,500元+15.5%起，可享用自助式早餐。若連續入住兩晚，更享75折優惠！這次特別與台北人氣親子藝術俱樂部「Loveleeness」合作，為小朋友打造一款以文華經典「蝴蝶摺扇」為靈感的「藝術忙碌盒」，讓孩子在度假時也能揮灑創意，留下獨一無二的藝術回憶。

圖／台北文華東方酒店提供

文華Café是以semi-buffet形式，推出超誠意主餐，週五至週日限定推出的「週末午間 鮮．吃．吧」每位2,680元+10%起，主餐可從三道奢華選項中選一：慢燉澳洲和牛牛頰、嫩煎澎湖海鱺魚佐法國侏羅黃酒醬，或是爐烤日本和牛菲力搭配橙花波特酒醬汁，每一道都美得像藝術品，吃起來更是入口即化。

圖／台北文華東方酒店提供

除了週末吃飽飽，即日起至8/31，文華東方也針對平日推出超殺優惠，凡兩位成人於週一至週四至文華Café享用「平日午間饗．吃．吧」，即可招待一位11歲以下兒童，免費享用「拿破崙義大利麵」兒童主餐以及沙拉吧！

圖／台北文華東方酒店提供

大人只要消費1,580元起，就能吃到自選精緻主餐＋健康沙拉吧＋高水準甜點，還能讓孩子免費共饗盛宴，在優雅空間中享受愜意的親子午餐時光。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」