穿泳裝吃Buffet免費！ 大直「豐FOOD海陸百匯」爽嗑30道南洋季料理 「比基尼日」免費吃 再送夏日派對飲品

今夏最強吃到飽Buffet活動快收！ 台北人氣Buffet推穿泳裝吃Buffet免費，大直「豐FOOD海陸百匯」推出食夏南洋季，爽嗑30道南洋季料理，最大亮點是——穿比基尼來用餐就直接免費，再加碼多重優惠讓上班族、小資族、海灘派對控通通受惠。

圖／豐 FOOD 海陸百匯提供

為了迎接7月5日世界比基尼日，「豐FOOD海陸百匯」大膽祭出超狂優惠——當天穿比基尼進場就能「免費吃到飽」！錯過當日也別氣餒，整個7、8月平日穿著比基尼、泳裝、泳褲或沙灘褲前來用餐，只要四人同行就能享有「一人免費」的限時優惠，再加碼贈送夏日派對桶飲品一份。

圖／豐 FOOD 海陸百匯提供

這次的「食夏南洋季」美食陣容，彷彿把東南亞五國搬進餐廳。從泰國、越南、印尼、星馬等地經典菜色通通現身。像是泰國夜市人氣「活火山排骨」，排骨堆高、酸辣夠味，每一口都像火山爆發般刺激味蕾；「鳳梨海鮮炒飯」則融合鳳梨酸甜與海鮮鮮香，炒得粒粒分明超涮嘴。

圖／豐 FOOD 海陸百匯提供

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還有選用肥美螃蟹的「咖哩滑蛋蟹」，滑潤蛋液包裹蟹肉，椰奶與印度咖哩香氣撲鼻；「紅咖哩鍋巴蝦」則酥脆鍋巴搭配香辣紅咖哩，超級開胃。經典的「招牌月亮蝦餅」厚實彈牙，還有香濃「松發肉骨茶」、清爽「檸檬魚」、酸辣「檸香辣拌梅花豬」等料理輪番上陣。

圖／豐 FOOD 海陸百匯提供

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【豐FOOD海陸百匯】限定優惠

．7月5日限定：穿比基尼入場享免費吃到飽

．7～8月平日限定：穿比基尼、泳裝、泳褲或沙灘褲，4人同行1人免費，再送派對飲品

．上班族限定：平日憑工作證或名片享全餐期88折

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