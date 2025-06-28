辣控勇者請出列！ 基隆人氣麻辣鍋「小惡魔、死神等級」極辣挑戰賽 想吃先簽切結書、成功嗑完送500元

麻辣控請出列！位於基隆的超人氣麻辣鍋店「姥沙四川麻辣鍋」，近期推出話題性十足的辣度挑戰活動，主打「死神麻辣乾麵」限時挑戰，辣度之高還需簽署切結書才能參加，一旦成功完食，還可獲得 500元餐點抵用券與永久九折優惠，吸引許多嗜辣饕客前來挑戰，但至今尚無人成功！

「姥沙四川麻辣鍋」曾被 Bella 儂儂雜誌《基隆人帶路》專題介紹，主打自製四川麻辣湯底，以郫縣豆瓣醬、牛油、6種辣椒、花椒與中藥材熬製而成，湯頭麻香回甘、層次豐富。鴨血與豆腐還提供免費無限加點，是在地人心中的高CP值麻辣鍋選擇之一。

圖／翻攝基隆人日常社團網友分享

近日有網友在「基隆人日常」地方社團發文「辣！辣！辣！聽說還沒有人成功挑戰死神乾麵」，立刻引起熱烈討論，許多網友回應表示「500元抵用券還不夠掛急診」、「辣到嘴唇沒知覺」、「小惡魔就讓我流眼淚了」、「大辣都快撐不住，還想挑戰死神？」可見辣度真的不是開玩笑。

姥沙四川麻辣鍋即日起至七月底，用餐即免費招待一碗「小惡魔麻辣乾麵」，香麻涮嘴、辣感十足，作為挑戰前的「暖身麵」；如果覺得還撐得住，就可以加價100元升級挑戰「死神麻辣乾麵」。挑戰內容為限時3至30分鐘內完食200公克乾麵，完成後即可獲得500元抵用券，還能獲頒獎狀登上「姥沙英雄榜」，並享後續用餐終身九折優惠。

圖／姥沙四川麻辣鍋提供

這碗「死神麻辣乾麵」，絕非一般辣度可比，老闆嚴選兩款全球認證的辣椒魔王「雲南死神辣椒與印度魔鬼椒」，搭配秘製醬料與特調香料，辣度直衝天靈蓋。由於辣度過高，店家規定挑戰前必須簽切結書、且不能低於3分鐘吃完，以免身體受到傷害，據了解，截至目前尚未有人成功完食。

姥沙四川麻辣鍋

．地址：基隆市仁愛區孝一路60號2樓

．電話：02-2425 3112

．活動時間：即日起至2025年7月31日

．活動內容：

-用餐即免費招待「小惡魔麻辣乾麵」

-加價100元升級「死神乾麵」挑戰，完食送500元抵用券、獎狀與終身九折優惠

-挑戰須簽切結書，限時3-30分鐘內完食200克

圖／姥沙四川麻辣鍋提供

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