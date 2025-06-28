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免費吃冰+拜拜求發財！ 宜蘭壯圍「冰棒土地公」太佛心 最新打卡神地標，還請你冰棒吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／小可愛阿貴授權
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宜蘭不只有泡麵土地公！ 宜蘭壯圍最近爆紅的新興宮廟——《順風宮》，因為一尊百年福德正神，讓一群在地搶孤選手打造出超狂「冰棒土地公廟」，讓民眾不只來求平安、發財，還能免費吃紅豆、芋頭、酸梅、百香果等多款清涼冰棒，成為今夏最涼快、最神奇的打卡新地標。

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今年母親節當天，宜蘭搶孤文化協會於壯圍鄉舉辦「立孤柱」儀式，卻在挖土整地時，意外發現一尊表情溫和的土地公神像。經過擲筊請示後，這尊據說來自清朝、百年歷史的招財福德正神，三連聖筊願意「原地建廟」，也讓團隊下定決心動工，成立這座「冰棒土地公廟」，可說是命中註定。

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為了延續訓練期間搶孤文化協會總教練請吃冰棒的傳統，大家靈機一動，乾脆讓這尊土地公改名為「冰棒土地公」！向神明擲筊請示後獲得同意，於是這座廟就此誕生超佛心福利——只要來參拜就能免費吃冰棒。

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冷凍櫃裡放滿了來自東興製冰廠的冰棒，包含紅豆、酸梅、芋頭、鳳梨、百香果等多種人氣口味，任君挑選。最特別的是，就算晚上沒人看管也能自由取用，只要大家記得把冰櫃門關好、添點香油錢，感謝土地公的庇佑。

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廟方偶爾還會準備炒米粉、湯圓等供品，讓信眾吃飽又消暑，並且宮廟不只提供冰棒，還有「發財水」讓人邊拜拜邊補水瞬間爆紅。率先朝聖的部落客小可愛阿貴也回報，「有很多人去冰棒土地公說沒有看到發財水，原來是一天被喝掉三十多箱，來不及補啦！因此還是以冰棒土地公現場提供品項為主。」網友們也紛紛在IG、社群平台分享打卡照，大讚這裡像是「有冷凍櫃的神明便利商店」，好清涼好好拍！

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