夏日避暑小勝地！ 員山「圳頭鴛鴦溪」免費戲水景點 溪水冰涼清澈，夏天就是要踩水
udn走跳旅遊／艾瑪
在地人夏日避暑小勝地《圳頭鴛鴦溪》！這裡免門票加上全天開放，與其它熱門戲水景點比起來，遊客比較少沒那麼擠，手機輸入導航就能抵達，旁邊有空地可停車，我這次只是來泡腳，溪水清澈又冰涼，真的好舒服！
圳頭鴛鴦溪｜溪水位置與臨停空間
《圳頭鴛鴦溪》位在宜蘭員山鄉台九甲雙連埤的產業道路上，建議直接導航「圳頭鴛鴦溪」比較快，看到右手邊有條小路進去，看到右手邊橋內繼續往裡面開，沿路可找空地臨停，距離 螃蟹冒泡約7分鐘車程，可以一起玩。
- 地址：宜蘭縣員山鄉台九甲雙連埤產業道路上
- 導航建議：直接輸入「圳頭鴛鴦溪」
- 營業時間：24 小時開放（建議白天造訪才安全）
- 停車：周邊空地可臨停
這裡沒有正式停車場，大家都沿路找空地臨停，記得不要擋到其他車輛出入，週末會有家庭客帶帳篷或野餐墊，為了維護自然溪流乾淨，要記得垃圾不落地，請自己帶走喔。
圳頭鴛鴦溪戲水區｜橋前橋後都能玩
整條溪流橋前後兩邊皆可找玩水空間，不少人會選擇橋下玩，不用擔心太陽直曬，目前兩側綠草略高，建議找寬敞又淺溪的地方玩。
每條溪流都有熟門路人踩出小徑，通常順著前人走過的路，沿著下坡就能找到入口。
圳頭鴛鴦溪｜溪邊戲水安全提醒＆裝備清單
夏天來溪邊很消暑！近幾年天氣變化快，溪水變化也快速，如果發現溪水變混濁、水位上升，請立刻撤離！建議白天好天氣穩定在前往，希望玩的安全建議找合法溪流，或有救生人員的溪流較合適！我只是單純來泡泡腳。
- 防曬、防蚊液與蚊蟲叮咬藥
- 輕便衣物、防水涼鞋或溯溪鞋
- 換洗衣物、毛巾
- 野餐墊、遮陽帳篷、水槍等玩具
- 飲用水、飲料與餐點（垃圾記得帶走！）
戲水裝備建議：
小提醒：不管去哪條溪邊玩！都要注意親友陪同，不要跳水，並觀察水流水色。
我個人其實很膽小，來溪邊大多泡泡腳消暑，只敢待淺水溪區，提醒大家看到深潭或水流湍急要小心。
溪水真的好清澈！清到能看到小魚水中游來游去，天然溪水冰涼沁涼！
我待的前方是片淺水域，溪流平緩水流不急，很適合我這種膽小派。
連郭先生也撐不住誘惑！跟著踩踩水消暑。
放假就是要親近大自然！《圳頭鴛鴦溪》溪水清澈冰涼，戲水裝備要帶齊：防曬、防蚊液、防水防滑鞋、毛巾與飲用水，注意要找親友陪同、不要跳水、觀察水流水色，才能盡情感受天然戲水樂趣。
圳頭鴛鴦溪
地址：宜蘭縣員山鄉台九甲雙連埤產業道路上
營業時間：24小時
停車場：有，周邊空地停車
文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂
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