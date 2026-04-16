台南運河百年慶「百年好河」 光影藝術、音樂展演、觀光體驗，一同搭船遊運河！

台南運河百年慶。１９２６年開通的台南運河迎來百年歷史，這條運河圍繞著台南市，連接市中心與安平港，承載了府城百年記憶，這條由日本時代人工開墾的運河，也是全台第一條人工運河，耗時四年完工，主要用途取代已不能航行的舊運河，讓外海船隻能循水路直抵臺南市中心，帶動市區繁榮。

台南運河100週年慶典

台南市政府慶祝台南運河一百年，一連串慶祝活動到12月，歡迎遊客到台南運河搭船欣賞運河之美，水岸光影、文化展演、民俗慶典與觀光體驗，給予旅人們最難忘懷的慶典，感受台南深厚文化底蘊。

4月1日啟燈台南運河光環境藝術展演-光流百年

4月起週末運河岸「大員盛產市集」同步登場(4/3-5/3)

4月11日「台南媽祖運河開通百年慶」海陸大會師

4月18日至26日「百年好河」-戶外水岸燈光展演秀（承天橋至安億橋段）水域燈光展演，每晚定時演出 5月1日至2日「運河百年音樂祭」-廣八廣場及河樂廣場西側舉辦

5月16日台南文化中心-「百年樂音的流動」-台南市交響樂團春季音樂會，首演運河百年交響詩

6/17-6/21 2026台南市國際龍舟錦標賽+火舞演出+特色市集

7-8月「五港尋跡・運河謎城」文資集章GO+老屋「芳宅」-「運河有影」紀念展、系列講座

7月推出「運河100雙城好河」美食船班

8 月永續旅遊零碳船展覽

10月10日「百年新人遊河」，邀請百位新人共襄盛舉，象徵嶄新篇章。

11月底前啟用「運河遊河碼頭」，也將進一步優化水岸觀光體驗

台南安平運河搭船遊覽

從安平漁人碼頭出發，先在碼頭旁白色貨櫃屋立驛國際購買船票，也是唯一一家合法在運河載客營運的公司，推薦購買運河全航線段，途中會經過多座橋梁跟知名景點，還有紅樹林保護區、軍艦博物館德陽艦、安平商港與安平漁港等3個水域、12座橋樑 (三座需低頭)，體驗全台唯一一條市區裡運河繞行的遊程。

每天配合潮汐出發，推薦傍晚夕陽西下時段乘船，可沿運河欣賞白天一路到夜色低垂景色，適合團體、親子旅遊、情侶約會，船上都有專業導覽人員解說，讓遊客更深入瞭解台南歷史故事。

立驛國際安平遊港遊運河

遊船搭乘報到處：台南市安平區安億路501號(安平漁人碼頭白色貨櫃屋)

電話：06-2990239｜0903232168

上船之前大家還吃了丹丹漢堡填飽肚子，丹丹漢堡我最喜歡麵線跟米糕，炸雞也不錯。

立驛國際安平遊港遊運河航行時間為每日13:00~20:00

全航段線(航程60分鐘)

金色流域線(航程50分鐘)

安平內港線(航程50分鐘)

我們搭乘的是全航段線(航程60分鐘)，盡情享受涼爽海風跟安平歷史文化薰陶，全程都有導覽人員解說。

12座橋梁名字如下：安億橋、承天橋、望月橋、臨安橋、新臨安橋、金華橋、新南橋、永華橋、安工四號橋、劉利橋、健新、安平新港橋。(其中有三座橋需要低頭)

一行人排隊陸續上船，船上位置跟空間都很乾淨，每座椅子前方都有小桌子，還有人帶食物上去吃，但我跟Leona怕食物噴到水，在上船之前已經吃完餐點。

安平運河的搭船服務自2017年12月開始運營，並且在2026年將迎來通航100週年的慶祝活動！20多年前讀大學在台南市時只覺得每一條橋下都是水溝，沒想到是群台唯一的市內運河；日本時期開通時，曾經有好幾年還是商賈從外海往來市區的最佳路線，在沉寂多年後，終於再現運河風采。

沿途都有專業導覽人員解說，敘事精彩會讓遊客專心聆聽。

安平漁市場

是台南安平採買新鮮魚貨的地方，人們算著漁船進港的時間，到魚市場補貨。

途經安平商港與安平漁港，部分海域還是管制區。

德陽艦軍艦博物館

2005年卸任的「DDG-925德陽艦」，結束了將近30年的服役期間後，在2009年將其原封不動的保留下來停入了安平港，更在 2011年轉型成戰艦博物館正式對外開放，進入須購買門票，是軍事迷來不能錯過的台南景點之一！

漁光大橋

雙橋設計搭建而成的拱形橋，連結漁光里與臺南市區串起幸福的兩端，是全臺唯一的港市共用橋梁。

安平海上工程船

巨大的工程船越接近越讓大家覺得巨大，能這麼近距離欣賞真的很開心，平常在陸地上看不到的景觀，這次一飽眼福。

一整片的紅樹林，也是途中經過的驚喜景色。

像似泰國水上市場的船隻停靠處其實是漁民船隻的停船處，很像到東南亞旅遊的感覺。

離開安平港區後，接著就要進入台南市區，兩岸華燈點上，襯托出台南入夜之美，導入燈光藝術設計，重現運河歷史記憶與空間價值。

進入市區後有三座橋需低頭才能通過，是這趟行程另類的體驗，有種刺激的緊張感。這樣就能感受到橋面離遊艇有多近的距離，頭沒有低下來會直接撞上。

越夜運河兩側的燈光越美麗，每個人手機、相機都不間段的拍攝，捕捉這趟行程景色之美。

我們這次的導覽人員真的相當用心在解說每一座橋的故事，整趟航程的靈魂人物，沒有他還真的少了一分韻味。

20多年前在台南市居住時從沒想過後來這條河流會變成觀光運河，入夜點燈後兩岸非常漂亮，讓我們覺得這趟台南運河遊船之旅，真的不虛此行。

空拍機照片為沈統斐提供。

台南運河慶百年活動，一路到12月，特別推薦傍晚的行程，可從白天一路欣賞到夜晚璀璨燈光，還有幽默的導覽解說人員，一個小時的行程豐富有趣，真的不虛此行！

電話：06-2990239｜0903232168

營業時間：13:00~19:00(假日到20:00)

地址：708臺南市安平區安億路501號

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文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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