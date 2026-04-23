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療癒森林系咖啡廳推薦！ 清邁景點「Elefin Farm & Cafe」免門票、無低消、只需100銖就能餵大象合照

美食探險家Miss V／ 文、圖／V 寶

udn走跳旅遊／美食探險家Miss V

來到泰國清邁，如果不和溫柔的大象見一面，感覺旅程就少了一塊拼圖，但又你不想參加一整天累人的大象營行程，那麼 Elefin Farm & Cafe 就是你的完美首選。

這裡打破了景觀餐廳的高消費門檻，主打「免門票、無低消」，只需花 100 泰銖買籃香蕉，就能體驗與大象零距離接觸的震撼與萌感。

本篇將分享交通心得與消費細節，帶你走進這座森林秘境。

Elefin Farm & Cafe 位置介紹&如何去

Elefin Farm & Cafe 位於清邁近郊的山區，是許多遊客想要輕量體驗大象互動的首選。從市區前往 Elefin Farm & Cafe 主要有三種方式-搭乘Grab、自行騎車或開車、參加一日遊。

搭乘 Grab / Bolt

單程約 45 分鐘至 1 小時（依交通狀況與出發地有所不同）

預估車資： 單程約300-500泰銖。

重要提醒：回程叫車難： 由於咖啡廳位於偏遠山區，在那裡直接叫回程的 Grab 非常困難

包車/議價回程： 直接跟 Grab 司機談妥「來回包車」或請他在現場等妳（通常會加收約200-400泰銖的等待費用）

自行騎車或開車

從清邁市區騎出過去，大概需要45-50分鐘，適合喜歡自由度高的旅客。沿途是美麗的山路，但最後一段通往咖啡廳的坡道比較陡峭且有髮夾彎，若是騎乘 125cc 的機車建議雙載要特別小心。

參加一日遊

如果妳不想煩惱交通，Trip、 Klook或是Kkday 也有包含此咖啡廳與其他景點的包車行程。

看著這群大象在山谷間慢活的樣子，心靈瞬間被治癒。

Elefin Farm & Cafe環境介紹

想要餵食大象，先去咖啡店花100買完香蕉，再走上高台來餵食，旁邊都會有工作人員照顧旅客的安全，也會協助拍照唷。

超級可愛療育的大、小象。

Elefin Farm & Cafe互動方式

今日份的快樂是 100 塊泰銖給的，每一籠、每一串都是100元~可以自己挑選前去餵食。

如果有拍照需求，工作人員都可以協助拍照，記得邊站離高台的邊緣太近喔，安全至上。

看著大象們在那邊甩尾巴、搶香蕉吃，突然覺得生活中的那些煩心事都變小了。在這裡發呆一個下午完全不是問題，只要妳的香蕉夠多，妳就是大象眼中的巨星。

來到這裡，不只能當個香蕉供應商。如果你想體驗從不同視角看這片森林，這裡也有騎大象的活動，坐在象背上跟著牠的節奏緩緩走進山坡，體驗古老清邁的交通方式。不管是想安靜餵食還是挑戰騎乘，這裡一次滿足兩種願望。

綠色環繞的咖啡廳座位區，選擇好自己喜歡的座位再去櫃台點餐。

Elefin Farm & Cafe咖啡廳

我們今天坐在咖啡店前面的座位區，意外的咖啡廳的招牌拍起照來也很有FU，但此處人來人往~如果喜歡安靜的朋友，這邊比較容易被打擾。

Elefin Farm & Cafe餐點介紹

今天點了河粉、炸蝦捲和拿鐵，很喜歡在清邁吃到的炸蝦捲～細細一條沾點醬料好涮嘴，拿鐵也很推薦唷，濃郁順口。

人潮不斷的Elefin Farm & Cafe，本來以為可能來這邊喝杯咖啡餵食大象很快就結束，沒想到隨便一待也待了3小時！

總結來說，Elefin Farm & Cafe 是一個 CP 值極高的景點。免門票、無低消的門檻對旅人非常友善，交通雖然稍微偏遠，但看到大象那瞬間，一切都值了！下次來清邁，別忘了把這裡排進妳的清邁旅遊清單，體驗一場最純粹的山林奇遇吧！

Elefin Farm & Cafe

地址：54 Moo 5 Baan Mae Ha T. Baan Pong, Amphoe Hang Dong, Thailand, 50230

電話：+66 98 549 2516

營業時間：10:00–17:00

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

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