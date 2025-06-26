萬里隱藏版涼麵！藏身小漁村好多人推薦，綜合涼麵附泡菜

藏在萬里小村透天厝！這間在地人《頂寮紅棗嬸涼麵》，走的是家庭式經營，沒有提供室內座位，大家還是願意在庭院大樹遮陽棚下吃涼麵，招牌綜合涼麵附小盒泡菜，涼麵醬： 辣油、麻醬與蒜蓉水都獨立包裝，整碗涼麵很乾淨，用托盤裝有儀式感，每年只營業4月-11月（實際依店家公告為主）有經過就來吃。

頂寮紅棗嬸涼麵｜藏萬里小漁村隱藏版小吃

《頂寮紅棗嬸涼麵》在新北萬里區頂社路！建議直接導航「頂寮紅棗嬸涼麵」，從金山芋圓王旁馬路轉進去，斜對面是知味鄉玉米，沿著巷子開進村子會有指標指引，由於每年營業期間會有變動，去年是4月營業到11月，建議出發前先電話確認，以免撲空。

地址：新北市萬里區頂社路49之1號

聯絡電話：02-2498-2912

營業時間：09:00-19:00（預計4月-11月）

《頂寮紅棗嬸涼麵》招牌說大不大，馬路旁有塊紅色指標！每次都是在北海岸或金山玩累吃飽，才想起來要來吃上一碗，建議可把涼麵當作萬里美食行程第一站，先來份清爽開胃涼麵，補充體力繼續跑行程，要去金山老街、野柳地質公園或北海岸都順路。

別懷疑《頂寮紅棗嬸涼麵》真的就這麼隱密！會經過保民宮，裡面是純住宅區。

紅棗嬸涼麵｜超隱密巷弄美食，沿路指標不怕迷路

《頂寮紅棗嬸涼麵》沿路有三個箭頭指標，不用擔心找不到店，從大馬路步行進來約3到5分鐘，夏天若是大熱天步行進來，可能五分鐘衣服就會濕一半，建議還是開車或騎車較輕鬆。

頂寮 紅棗嬸涼麵｜超在地的隱藏版涼麵店

外觀看似別人家民宅！這其實是老闆的家，傳統家族經營，沒有感受到商業氣息，樸實又接地氣，大門上簡單掛著「營業中」牌子，看到直接推門走進去即可，汽車可找空地臨停，注意別擋到住戶門口影響出入。

《頂寮紅棗嬸涼麵》在庭院用餐，很有地小鎮悠閒氛圍感，雖然是戶外用餐但現場滿乾淨，店家門口備有洗手檯。

頂寮紅棗嬸涼麵｜MENU 菜單介紹

招牌涼麵有素食、原味、雞絲、泡菜與綜合五種，提供兩種份量大小，除了涼麵現場也有賣飲品，提醒平日只有賣紅茶，假日才有：檸檬海鹽紅茶、鳳梨冰沙、葡萄冰沙、芒果冰沙與奶雞冰沙。（菜單品項依照現場為主）

頂寮 紅棗嬸涼麵｜綜合涼麵 80元附泡菜

雖沒有室內座位，但80元綜合涼麵端上來，整齊放在托盤上滿有儀式感，點綜合涼麵附一小杯泡菜，泡菜酸辣開胃可解膩。

小碗綜合涼麵滿有份量，對初次嘗鮮朋友點小碗就好，三包醬料都獨立包裝：辣油、麻醬與蒜蓉水，可依照個人口味調配，大辣辣把辣油全加了，反而讓涼麵風味更豐富，恰到好處辣度，我喜歡～

依個人喜好添加！麻醬較濃稠、搭配蒜蓉水與辣油很剛好，我是覺得三樣全加很夠味。

冰涼細麵條拌辣油、麻醬與蒜蓉水，搭配雞絲、小黃瓜絲與紅蘿蔔絲，清爽開胃，再來口泡菜讓人食慾大開。

戶外炎熱來口涼麵挺開心！麵條微Q軟伴三種醬汁、調配得宜，是大部分人都能接受口味，蒜蓉水清爽不刺鼻，辣油辣香辣香溫和不嗆辣，搭配手撥雞肉質不乾柴，我平時吃小辣，這碗涼麵辣度對我來說剛剛好。

夏天到北海岸玩水、逛金山老街，不妨順路來碗《頂寮紅棗嬸涼麵》消暑！可坐戶外大樹遮蔭的棚下吃，夏天戶難免有蚊蟲，建議也能外帶回車上吹冷氣慢慢吃，下次經過還要來買。

頂寮 紅棗嬸涼麵

地址：新北市萬里區頂社路49之1號

聯絡電話：02-2498-2912

營業時間：09:00-19:00（4月－11月，實際依店家公告為主）

兒童餐具、兒童座椅：無，無

寵物友善：是

停車場：無（空地找臨停）

FB粉專：頂寮 紅棗嬸雞絲涼麵

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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