2026台中母親節餐廳推薦！ 高CP值「鴻龍宴」澎派活蝦桌菜聚餐首選 內用、外帶限時8折優惠

2026台中母親節桌菜推薦！母親節即將到來，準備好要帶媽媽們去哪裡慶祝了嗎？推薦糖糖的愛店，位在台中北屯的人氣活蝦料理餐廳「鴻龍宴」，這裡不只主打新鮮現撈的活蝦料理，還有各式主廚特製的功夫菜，今年鴻龍宴推出的母親節專屬桌菜也超澎派！於4/24 – 5/31活動期間，內用、外帶限定套餐，均享8折優惠！

鴻龍宴位置

台中人氣活蝦餐廳鴻龍宴位在北屯區經貿五路上，餐廳鄰近迪卡儂北屯店，距離熱鬧的逢甲商圈開車也只需幾分鐘，對於開車族來說，除了周邊有不少路邊停車格外，店門口就直接設有專屬停車位，不論是帶全家人來內用聚餐，還是節慶期間過來領取外帶桌菜，都完全不用擔心找車位的煩惱，非常貼心！

鴻龍宴環境

鴻龍宴的用餐環境處處充滿巧思，一走進店內，氣派的挑高設計讓空間感顯得格外開闊舒暢，而最讓大家驚艷的，莫過於餐廳正中央那艘壯觀的「大巨船」！整體裝潢以海港文化為靈感，巧妙結合了造船廠的工業風與碼頭復古元素，這種主題式的空間氛圍，不僅充滿創意與視覺張力，更是吸引許多粉絲打卡留念的拍照勝地。

這艘吸睛的大船可不只是造景，船艙內部其實是活蝦的家！裡頭住著一隻隻活力十足的泰國蝦，每一隻都是現點現撈。

鴻龍宴座位區

鴻龍宴的用餐空間採大器格局設計，整體氛圍寬敞且毫無壓迫感，這裡的座位配置非常彈性，從溫馨的四人方桌到十人以上的長型大聚會桌應有盡有，完美滿足了各種規模的聚餐需求！無論是小家庭慶祝，還是像母親節的多人聚餐，這裡都非常適合

除了開放式座位，鴻龍宴也貼心提供了半開放式的圓桌座位區，潔白的大理石紋桌面配上設計感燈飾，質感滿分！這裡的大圓桌一桌可容納8人，非常適合中型家庭聚會，若想要更具隱私感的用餐環境，店內也有獨立的10人包廂座位區。

鴻龍宴2026母親節桌菜

鴻龍宴這次推出的「寵愛媽咪 鮮蝦饗宴」真的誠意滿滿！活動期間從4/24到5/31，推出4人、8 人套餐以及10 人澎派桌菜可以選擇。

大家最關心的優惠部分，糖糖幫大家畫好重點了，活動期間

1.內用或外帶4人或8人套餐，直接現場享有8折優惠！

2.預訂10888元的10人大桌菜，只要提前3天預訂並完成訂金支付，同樣享8折優惠

另外每週五、六、日期間僅提供10人桌菜外帶，且訂位需提前點菜，建議大家4/1開放訂位後就趕快手刀預約起來！

龍蝦沙拉海味拼

主廚將肥美的龍蝦肉切成厚實大塊，擠上特製沙拉醬並灑上繽紛裝飾，每一口都能吃到龍蝦肉原有的鮮甜與彈牙口感，搭配旁邊清爽的綠花椰、玉米筍與酸甜小番茄，解膩又開胃。

醬香鯛魚米糕

這道醬香鯛魚米糕跟外面常見的傳統油飯很不一樣，最大的特色就是不添加蝦米，讓怕蝦米味或對此過敏的朋友也能大口品嚐！米糕本身蒸得軟糯適中、粒粒分明，裡頭藏著大塊紮實的豬肉與香嫩香菇，用料相當大方。

最令糖糖驚艷的是米糕底下鋪滿了炸至金黃的「酥脆芋頭絲」，與Q彈米糕一同入口，那種酥脆與軟糯交織的層次感真的超讚！最後再配上上層醬烤入味、質地細嫩的蒲燒鯛魚，鹹甜適中的滋味讓人忍不住一碗接一碗。

碧玉淮山蘆筍

這道主廚特別搭配了紫山藥與白山藥兩種山藥，再加上翠綠的嫩蘆筍及甜椒等時蔬快炒，每一口都能吃到山藥的鬆軟與蘆筍的脆嫩清甜，整體口感清爽完全不油膩，不僅解膩，更是一道兼具視覺美感與養生健康的美味料理，連長輩都會讚不絕口。

吮指梅汁泰蝦

這道「吮指梅汁泰蝦」簡直是開胃神器！主廚特別研發，採用烏梅與話梅黃金比例調製成特製梅汁醬，均勻裹在鮮甜的泰國蝦上，入口那種酸酸甜甜的滋味，不僅平衡了活蝦的飽滿肉質，更讓人胃口大開，另外盤子旁邊還附上店家自家醃製的烏梅，夾起蝦肉配著吃，風味層次更加提升，解膩又清爽。

琥珀御品封肉

這道琥珀御品封肉絕對是餐桌上的吸睛焦點，那層層分明、猶如琥珀般晶瑩剔透的色澤，光看就讓人垂涎三尺！主廚精選肥瘦比例完美的五花肉，經過多道工序燉煮至軟爛入味，入口即化。

那醇厚濃郁的醬香與肉汁完美融合，每一口都是滿滿的膠質，搭配清燙的青江菜，能去油解膩，這道兼具視覺與味覺饗宴的经典手路菜，絕對能收服全家人的胃，更是母親節感恩饗宴中不可或缺的霸氣美味！

陶板黑椒松阪豬

主廚選用珍貴且口感極佳的松阪豬肉，切成適中的厚度，每一片都均勻沾裹上濃郁的黑胡椒醬汁，在陶板的持續加溫下，黑胡椒的辛香完全滲透進肉質裡，吃起來Q彈帶脆、嚼勁十足，搭配裡頭大量的鮮甜洋蔥、甜椒與黃櫛瓜，不僅讓整道料理色彩繽紛，層次也相當豐富。

古法清蒸龍虎班

主廚特別採用傳統的清蒸工法來料理這條鮮活龍虎斑，就是為了要保留魚肉最原始的鮮甜與精華，料理中僅簡單加入甘甜的醬油以及新鮮香蔥段提味，讓鹹甜適中的醬汁與鮮美的魚汁交織在一起。

最迷人的地方在於那富含膠質、吃起來Q彈有勁的魚皮，而魚肉的部分則是細緻肥美、肉質鮮甜。

滋養蟲草燉雞湯

主廚嚴選完整全雞，加入蟲草花細心慢燉，將食材的溫和精華完全鎖進湯頭裡，湯色金黃清澈，喝起來香氣濃郁卻絲毫不油膩，入口全是鮮甜滋味，最令人驚豔的是雞肉已燉煮得極致軟嫩，用湯匙輕輕一碰就能骨肉分離。

奶香雲朵燒

最後登場的甜點是這道可愛感滿分的「奶香雲朵燒」！看起來就像精緻的小蛋糕，但口感卻非常特別，帶點類似發糕的紮實度，卻又更加濕潤綿密。

輕輕咬開，裡頭包裹著滑嫩香甜的卡士達內餡，濃郁奶香在嘴裡化開，甜而不膩，不僅小朋友會喜歡，這種類似發糕的口感也很合長輩的胃口，為這場澎派的母親節饗宴畫下一個最甜蜜的句點。

每年母親節最重要的任務，就是帶辛苦的媽媽好好吃頓大餐，鴻龍宴這次推出的「寵愛媽咪 鮮蝦饗宴」不僅保有了招牌活蝦的鮮甜，多道主廚手路菜更是讓糖糖驚艷不已，趁著4/24 – 5/31的8折優惠期間，趕僅電話預約起來，今年就帶媽媽來這艘大船上，享受一場視覺與味覺雙重滿足的海鮮盛宴吧。

鴻龍宴活蝦餐廳

電話：04-24262061

地址：台中市北屯區經貿五路67號

時間：平日11:00~14:30；17:00~21:00；假日11:00~21:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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