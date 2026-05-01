高雄左營老字號重新開幕！母親節桌菜搶先開箱＋訂位攻略一次看

如果你也是在高雄長大的，甚至跟貪吃鬼熊熊一樣是海軍軍眷，那你對「四海一家餐廳」這個名字，大概不只是吃飯的地方，比較像一種時代記憶。

小時候只要家裡有重要日子，像是長官來訪、親戚聚餐、甚至過年圍桌，幾乎都離不開這裡，那種一進門就看到整排圓桌、服務人員忙進忙出、桌上菜一道一道上來的畫面，真的很有「以前的高雄」那種熱鬧感。

前陣子聽到高雄四海一家暫停營業，其實有點小失落，畢竟這種老字號一間一間消失，真的會讓人覺得某個年代正在慢慢退場，但好消息來了，就在2026年1月10日，它回來了，而且是由左營老店桃子園餐廳接手重新經營，整體環境整理過，但那種熟悉的氛圍還在，沒有變成那種你會認不出來的全新餐廳，這點我先給一個讚。

這次剛好趁著母親節前幾天來吃一波他們的桌菜，只能說，如果你還在煩惱高雄母親節要訂哪一間餐廳，這間真的可以先收進你的高雄美食地圖口袋中，高雄四海一家餐廳就位於高雄市左營區實踐路211號上，這裡好停車，不用繞來繞去（有附設停車場這點超加分），很適合全家大小一起來，長輩會有熟悉感，年輕人也不會覺得老氣，簡單說，這不是一間新餐廳，是一間「回來的老朋友」。

高雄四海一家餐廳食記

迎賓美饌四單皿

這一桌的開場不是隨便熱熱場，四道冷盤排好排滿，視覺上就很有老派宴席的儀式感，但味道其實蠻現代的，沒有走重鹹或油膩那種路線。

五味帆立貝

先從五味帆立貝講起，帆立貝本身保有彈性，咬下去不是軟爛那種，而是帶點輕脆的口感，外層的五味醬酸甜微辣，比例抓得很剛好，不會搶掉海味，反而是把整個鮮味往上提一點，開胃效果直接拉滿。

酸甜海蜇絲

接著是酸甜海蜇絲，這道看似低調，但其實很關鍵。海蜇處理得乾淨，口感是那種清脆帶點韌的感覺，不會硬也不會軟，咀嚼的時候會有一點「喀喀」的聲音，很療癒。酸甜比例偏清爽，會讓人想再夾一點。

富貴蝦球

富貴蝦球走的是討喜路線，外層裹粉不厚，咬下去還能感受到蝦肉本身的彈性，裡面不是碎蝦，是有存在感的蝦仁，我跟你說，它很容易默默被吃光。

果蔬梅汁排

最後是果蔬梅汁排，這個我個人蠻喜歡。

重點在那個梅汁，酸中帶甜，還有果香的尾韻，不是單純糖醋那種直線型味道，搭配旁邊的炸南瓜一起吃，兩種截然不同滋味與口感，讓我超驚豔的。

瑤柱海鮮魚翅羹

這道一上桌，其實不用介紹，大家視線會自己被吸過去，你看看～那幾隻大白蝦直接躺在上面，很難不先看它，它不是那種碎料藏在裡面的羹，是視覺先給誠意的那種，還沒舀就先加分。

湯體本身走的是比較清爽路線，跟一般台式辦桌那種「濃到快變膠」的羹不太一樣，這碗的濃度是有勾芡，但不會厚重，湯匙舀起來是滑順的，不會整坨黏在一起，入口後也不會有負擔感，反而有點像在喝一碗料很多的熱湯。

裡面的料也不是意思意思放，瑤柱的鮮味有出來，咬得到細絲的口感，搭配魚翅絲、蝦仁、還有一些海鮮料，整體味道是偏溫潤的那種鮮，不是鹹，也不是甜，就是一種慢慢堆上來的海味。

甜度控制得剛好，不會有那種「辦桌羹一定要偏甜」的既定印象，反而多了一點平衡感，喝到後面也不會膩，熊熊覺得，這道不是用濃度取勝，是用舒服度＋用料誠意在撐場。

油醋蔬果大虎蝦

這道一上桌，風格直接切換，從剛剛的溫潤羹品，變成清爽路線，盤中那幾尾大虎蝦尺寸很有存在感，不是小蝦點綴，而且貼心的是，已經去完蝦殼才上桌，我們可以很優雅的吃蝦了（超讚）。

蝦肉本身夠新鮮，入口可以感受到回彈的彈性，咬下去的肉感也是紮實的，不會粉粉鬆鬆（很重要）。

盤中還有一盅綜合蔬果，搭配的是偏日式的油醋醬，酸度明顯，是很清新的那種酸，會讓整體味覺重新reset，而且呀～蔬菜的脆度也有保留，搭著蝦肉一起吃，口感會有層次，一口是彈、一口是脆，再加上油醋的收尾，整道吃起來很輕盈。

如果說前面那碗羹是暖場，這道就是在幫我們「清一下味蕾」，準備迎接後面重頭戲。

ＸＯ醬粒鮑焗玉糕

這道我一開始其實有點低估，想說蘿蔔糕或者鮑魚應該就那樣，結果一吃發現完全不是那回事。

蘿蔔糕本身是有厚度的，外層煎到微微金黃，裡面還是保有濕潤度，不會乾。

重點還有鮑魚，咀嚼中，每一口都可以吃到新鮮鮑魚自帶的咬感與嚼勁，而ＸＯ醬的香氣有出來，但不會過鹹，反而是帶點海味的層次感，跟蘿蔔糕本身的米香融合在一起，咀嚼的時候，會同時感受到蘿蔔的纖維感、米的黏性，還有鮑魚的Q彈。

熊熊很喜歡這道，它將「傳統料理升級」，吃起來有熟悉感，但又多了點驚喜。

玉露甘味石斑魚

這道一上桌就是很標準的宴席主角，整尾石斑魚躺在那裡，氣場直接拉滿。

魚肉本身細緻，夾起來是完整的片狀，不會散，入口是柔嫩的，但不會過軟爛那種，同時保有一點魚肉的結構感。

醬汁走的是偏清甜的路線，帶點日式感的玉露風味，鹹度不高，反而是把魚肉本身的甜味帶出來，這道就是那種長輩會點頭、你也會默默多夾幾塊的穩定菜餚。

金蒜銀絲鮮小卷

這道一上桌，其實還沒夾，香氣就先到位，那個金蒜與蔥油的味道不是輕輕帶過，是會讓人下意識轉頭看「哪一道這麼香」的那種存在感。

小卷本身切段處理，尺寸剛好入口，外觀看起來飽滿有彈性，夾起來的時候可以感覺到它不是軟趴趴的，而是帶一點自然的挺度，咬下去第一個感覺是彈，接著才是小卷本身的鮮味慢慢釋放出來。

上面的蒜酥的顆粒感很明顯，咀嚼的時候會有酥脆的口感穿插在裡面，讓整體不會只有「軟＋彈」，多了一個層次，加上大量的青蔥，讓這道可說是越吃越涮嘴。

底下鋪的銀絲（寬版冬粉）吸滿了上面的蔥油、小卷釋放出來的海味，還有蒜香，整個味道是立體的，夾起來會看到冬粉帶著一點油光，但吃起來不會油膩，反而很滑順，帶點微微Q度。

簡單講，小卷是主角，然而那默默吸滿精華的銀絲更也是最佳綠葉配角。

黃金百寶扣時蔬

這道一上桌很有畫面感耶，整體做成一個圓潤的造型，有點像南瓜盅的感覺，外層金黃色澤搭配周圍點綴的蔬菜，看起來就是那種有設計過的宴席菜。

用湯匙挖開之後才是重點，裡面那一層百寶餡直接露出來。餡料不是單一口感，是把香菇、菜脯、荸薺、蝦米、豬絞肉全部混在一起，再加上菇頭、雞蓉、魚膠去做結合，咬下去的瞬間會很有層次，先是外層柔軟細緻的口感，接著裡面開始出現脆（荸薺）、香（香菇與蝦米）、還有肉的扎實感。

調味走的是溫和路線，不會重鹹，也不是重油，反而有點像在吃一種被慢慢堆疊出來的鮮味，菜脯帶一點微微的鹹香，會在尾段出現，把整體味道收得剛好。

底下的醬汁偏清爽，帶一點滑順的勾芡感，讓整體吃起來更順口，搭配旁邊的蔬菜一起吃，會多一點清脆感，讓這道不會變得太單一。

避風塘元寶

這道一上桌就很香，避風塘的蒜酥直接把氣氛拉起來。

所謂的元寶，其實就是豬腳，它表面帶一點酥感，裡面的脂肪層帶點膠質，接著是肉的部分，口感帶點韌度、越嚼越有味道那種。

厲害的是蒜酥，既不會苦，更不會太鹹口，它讓豬腳的油脂，會有一種「香到停不下來」的感覺。

養生蟲草燉雞湯

來到後段，這鍋雞湯算是收尾前的休息站。

湯頭清澈，但味道是有厚度的，嘗起來甜甜的，同時蟲草的香氣不會太強，是淡淡的存在感，搭配雞肉一起燉，整體喝起來是溫潤的，會一口接一口慢慢喝。

雞肉本身燉得夠軟，但還保有一點咬感，不會一夾就散，這道的存在，就是讓整桌從前面的重口味慢慢回到舒服狀態。

精緻手工美甜點

最後這道一上桌，其實有點可愛，它是香菇造型的流沙包呀。

外型做得蠻細的，真的有那種小香菇的感覺，會讓人先拍照再吃。

外皮鬆軟，咬開之後裡面的流沙會慢慢流出來，不會爆漿到失控，是剛剛好的那種流動感，內餡甜度不高，帶點奶香，當成收尾很剛好。

電話：07 581 2087

住址：高雄市左營區實踐路211號

營業時間：11:30-13:30 17:30-20:30

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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