考卷別丟！ 達美樂、凱恩斯祭出「滿分美食優惠」 爽吃肉老大火鍋吃到飽只要95分

考卷別丟！ 國小生們先別急著丟考卷！113學年度期末考結束後，多家人氣餐飲品牌祭出「考卷換美食」活動，只要國小生考出滿分100分或單科達95分，就能兌換披薩、牛排或個人火鍋等獎勵，快帶孩子衝一波！

圖／翻攝達美樂臉書

國小生考100分就能吃點心！達美樂推出限時3天的「100分換美食」活動，限時至6月28日止，持113學年度下學期期末考的100分正本考卷，至指定門市即可免費兌換一顆香濃爆漿的「熔岩披薩馬芬」。每人限兌換一次，且每間門市限量100份，先到先吃完為止，手腳要快！

◎凱恩斯岩燒牛排：100分換200g平鐵牛排套餐

圖／翻攝凱恩斯岩燒牛排臉書

不只甜點，還有澎湃牛排！凱恩斯岩燒牛排自6月30日至7月11日推出「滿分吃牛排」活動，國小生持100分正本考卷，同行家人當日單筆消費滿2,500元，即可免費享用價值不菲的「200克美國平鐵牛排岩燒套餐」。不吃牛的孩子也可改換為250克玉米雞套餐，每位考生限兌一次，若有兩位考100分，消費門檻需達5,000元，以此類推。

◎肉老大火鍋：95分也能爽吃豬肉套餐

圖／翻攝肉老大臉書

沒有考到100分也別灰心，肉老大火鍋大方送，只要單科（國語、數學、英語、自然、社會）有95分以上，即日起至7月31日(限週一至週四)，憑考卷正本預約到門市，就能免費吃到一份「特選豬肉個人鍋套餐」，包含昆布湯、蔬菜盤、4盎司肉盤、還有飲料甜品自助吧。活動需家長陪同並打卡分享，每日名額有限，記得先打電話預約！

需注意的是，每張考卷限兌一次，考卷需為學校正本，不接受參考書、補習班考卷，需出示與考卷姓名相符之學生證或健保卡。另外，凱恩斯及肉老大需達到指定消費或預約條件，且活動名額有限，先搶先贏！

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