五月天演唱會限定！大巨蛋周邊「3大美食」開吃 戀愛ing粉紅手搖、挪亞方粥吃到飽、CP值港點一次收

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
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音樂填滿靈魂，美食填飽你的胃！ 五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會(27日)，連三天在台北大巨蛋開唱，還有一系列美食活動同步登場，為大家整理「五月天大巨蛋演唱會美食懶人包」，三處包準驚喜的吃喝推薦，有夢幻粉紅飲、暖胃粥品到港式新吃，陪你High歌一次到位！

● COZY TEA御私藏「戀愛ing」開喝送好康

圖／COZY TEA御私藏
圖／COZY TEA御私藏

位在台北大巨蛋旁的 COZY TEA御私藏，趁五月天演唱會檔期特別推出浪漫限定飲品「戀愛ing」特調，靈感取自五月天同名經典歌曲。這杯飲料以清香綠茶為基底，融合莓果、草莓優格與滑順奶酪，整體呈現夢幻粉紅漸層，浪漫爆表。

圖／COZY TEA御私藏
圖／COZY TEA御私藏

同步推出，活動期間自6月27日至6月29日，凡購買「戀愛ing」特調（售價90元），即可免費獲得品牌專屬保冷袋與五月天應援貼紙各一份，數量有限送完為止，粉絲手腳可要快！

● 舞古賀mini鍋物推「挪亞方粥」無限續加

圖／舞古賀mini鍋物
圖／舞古賀mini鍋物

於誠品松菸的連鎖「舞古賀mini鍋物」，以五月天歌曲「挪亞方舟」為諧音哽，全台門市祭出暖胃限定「挪亞方粥」吃到飽活動。自6月27日到7月13日，凡於全台舞古賀mini鍋物門市點任一鍋物，不只可選擇常見附餐如白飯、冬粉、王子麵，還能選擇加入昆布高湯、高麗菜絲熬煮，並點綴芹菜、胡蘿蔔的熱粥作為配餐，而且還能無限續加吃到飽，超暖心。

● 樂天小香港推出夏季新菜單

圖／樂天小香港
圖／樂天小香港

大巨蛋周邊人氣超高的「樂天小香港」，搶先推出全新夏季菜單，主打兩道聲量爆表的新品：外酥內鮮的「鮮蝦腐皮捲」與外酥內冰的「冰火菠蘿油包」，售價落在68至188元之間，CP值超高。店內更同步推出升級版的「鮮蝦魚片粥」、「滑蛋牛肉粥」、蒸飯新品「豉香排骨飯」以及人氣港式甜點「酥香葡式蛋塔」，讓你從主餐一路吃到甜點，不用搭飛機也能一口吃遍粵式風情！

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