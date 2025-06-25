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「亞廬義大利窯烤燒肉」升級回歸！6/29全新吃到飽登場，吃得到厚切牛舌
歷經四個月整修，老饕最愛的「亞廬義大利窯烤燒肉」即將於6月29日盛大回歸！這次不僅空間全面升級，座位數更減半，只為讓每位顧客享受更寬敞舒適的用餐體驗，並由30年窯烤功力加持，火候更精準、肉香更迷人。
主打現點現烤肉品，包括厚切牛舌、阿根廷牛臀、牛頰肉、橫膈膜、香料羊排與豬肋排，每一口都帶有炭火燻香，油花飽滿又不膩口，嚼感十足、肉汁奔放。搭配自助吧區每日現切20～30種當季水果，新鮮又多樣，還能加購打包回家；冰品控最愛的Haagen-Dazs則提供多款經典與限定口味，讓大人小孩都能滿足甜點胃。
此外還有多款沙拉、冷盤、熟食與甜點，包括燻鮭魚沙拉、韓式小菜、焗烤料理與手工甜點，餐點內容更加豐富、精緻度大提升。成人平日每位$1499，假日$1699（含服務費），兒童110～130cm享半價優惠，109cm以下免費。
營業時間為週二至週五16:00～21:00、週六11:30～21:30、週日11:30～16:30，週一公休。即日起開放未來30天內線上訂位（https://reurl.cc/dQEKoM），提醒人氣時段額滿速度極快，手刀預約才不會向隅！
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