「亞廬義大利窯烤燒肉」升級回歸！6/29全新吃到飽登場，吃得到厚切牛舌

歷經四個月整修，老饕最愛的「亞廬義大利窯烤燒肉」即將於6月29日盛大回歸！這次不僅空間全面升級，座位數更減半，只為讓每位顧客享受更寬敞舒適的用餐體驗，並由30年窯烤功力加持，火候更精準、肉香更迷人。

2025-06-25 14:00