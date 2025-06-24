添好運「699元港點吃到飽」再延長！卡位拚手速 「這2門市」搶先加開七月場
添好運「港點放題」7月繼續！米其林一星「添好運」吃到飽延長再延長，首先於「這2限定門市」加開，僅限網路訂位，手腳要快！
添好運7月「港點放題」開放訂位！由台中JMall店、高雄富民店打頭陣確定加開，台中JMall店放題時段為平日14-17時限定，而高雄富民店則為平日11-17時限定，每人699+10%元即享精選菜單吃到飽，各式經典點心、美味主食到甜品飲料統統有，餐點依現場供應為準。
特別一提的是，港點吃到飽限時100分鐘，每日席次限量，僅開放網路訂位，無現場候位。台中人、高雄人喬好時間就先卡位囉！
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