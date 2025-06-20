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福勝亭「開運豬排定食」187元開吃！一日限定、單人也能衝 「飯湯、高麗菜絲」免費吃到飽 點飲料吧「一招」省荷包

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／udn旅遊美食站編輯拍攝及福勝亭粉專
圖／udn旅遊美食站編輯拍攝及福勝亭粉專

日式豬排定食190元有找！連鎖日式豬排專賣「福勝亭」每月激安日將登場，本月推出一日限定「豬排定食」兩份只要374元，還能以銅板價加購飲料吧喝到飽。

圖／福勝亭粉專
圖／福勝亭粉專

「福勝亭」本月激安日於6/25限定開跑，特別推出「開運豬排定食」2份特價374元（原價440元），平均下來每份僅187元，即可享用招牌酥脆炸豬排與附餐，內用白飯、味噌湯及高麗菜絲還能吃到飽。若只喝附贈的蒟蒻飲還不過癮，也可以35元加購飲料吧，自備環保杯還能再折3元，活用銅板小確幸。

開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝
開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝

而激安日優惠若為單人用餐，亦可選擇將另一份餐點外帶，揪不到人也不怕吃不完或浪費囉！

每份定食附餐含白飯、味噌湯、日式醬菜和蒟蒻飲。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝
每份定食附餐含白飯、味噌湯、日式醬菜和蒟蒻飲。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝

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豬排 福勝亭 吃到飽

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