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星巴克x「miffy杯緣子」療癒登場！ 3款「超萌盲盒」限量滿額贈、指定飲品限時「買一送一」搶喝星冰樂

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／星巴克提供
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星巴克雙重福利，讓你喝得超可愛！　星巴克今夏攜手療癒系人氣角色「miffy米菲兔」推出限量聯名杯緣子，6月18日起在全台門市開搶，共有三款隨機盲盒設計；同步宣布限時兩天「好友分享日」指定飲品買一送一，這波優惠不衝對不起自己的少女心！

三款「miffy杯緣子」超Q登場　搭杯喝咖啡萌度飆升

圖／星巴克提供
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這次miffy杯緣子盲盒，共推出三種造型能穩穩掛在星巴克杯緣，包括穿綠圍裙的miffy、經典聯名馬克杯上的miffy，以及隨行杯同款miffy，全都以盲盒形式販售，開盒瞬間療癒感滿滿。

圖／星巴克提供
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入手這波超萌周邊方式，有「滿額贈送」：自6月18日起，單筆消費滿1,350元，即可免費獲得「miffy杯緣子」盲盒1個；「加價購」：單筆消費滿250元，可加價280元，購得1個盲盒。

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每筆交易限購一個，款式隨機不挑款、不累贈，數量有限送完為止。博客來與康是美的星巴克線上門市同步參與活動，滿1,350元也能獲得盲盒乙個，並提醒大家，加購與贈品活動不能併用，且不適用於外送、行動預點等服務。

6/19～6/20限時必衝！ 好友分享限時指定飲品加碼「買一送一」

星巴克加碼回饋粉絲，於6月19日與20日兩天舉辦「夏日推薦 指定飲品 好友分享日」活動，只要於當天上午11點至晚間8點，購買任一大杯以上指定飲品兩杯（同冰熱/容量/口味），其中一杯由星巴克免費招待！

圖／星巴克提供
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這次參與活動的飲品超豐富，包含咖啡、星冰樂與沁爽系列等人氣選項多達21種：檸檬冷萃咖啡、冷萃咖啡、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵(含特選)、美式咖啡(含特選)、馥列白(含特選)、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、蜜柚紅茶、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、草莓巴西莓風味冰雪星沁爽、芒果火龍果冰雪星沁爽、奇異果百香果爆爆檸檬星沁爽、奇異果百香果爆爆椰奶星沁爽。

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