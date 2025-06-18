4大超商「618優惠」爽買爽喝！ 霜淇淋19元、哈根達斯買4送4 「這間」咖啡買20送12太猛

一年一度的「618購物節」不只有電商狂降價，連超商也熱情下殺超多優惠！不論你是咖啡控、冰品控，全台4大超商祭出一波波「爆殺優惠」，從美式買一送一、哈根達斯買4送4，到19元霜淇淋統統有，邊領包裹邊補貨超有感，現在就打開超商APP、衝一波寄杯、取件與冰品回饋！

【7-ELEVEN】666元喝爽爽！美式、拿鐵、茶飲一次寄好寄滿

圖／7-ELEVEN提供

7-11結合電商、門市、寄件服務全面出擊，推出「涼夏特大杯CITY指定案型666元優惠組」，讓你一次爽喝多款人氣飲品。即日起至6/23，只要666元就能買到CITY CAFE特大杯美式16杯、特大杯拿鐵13杯、特大杯厚乳拿鐵11杯、特大杯燕麥拿鐵13杯等，還能選擇CITY TEA茶飲系列共15杯，或CITY PRIMA大杯精品美式、大杯拿鐵共9杯。超划算的寄杯優惠錯過可惜！

【全家】取件再送！霜淇淋只要19元、哈根達斯買4送4太欠買

Fami!ce霜淇淋。圖／全家便利商店提供

全家主打網購族便利服務，即日起至6/24，只要在門市完成包裹取件，就能以19元換Fami!ce霜淇淋1支、或9元加購超柔抽取式衛生紙1包，天天取天天有驚喜。6/18～6/24再推出「哈根達斯極致夏日慶典」，迷你杯買4送4，8杯只要516元，多達20種口味可挑選，還送你50元購物金，無論你愛經典香草或新口味吉拿棒，這波絕對買到賺到！

全家哈根達斯優惠。圖／全家便利商店提供

【萊爾富】買一送一喝好喝滿！加碼送哈根達斯雪糕限量2500支

萊爾富Hi café特大杯。圖／萊爾富提供

Hi-Life咖啡控看過來！即日起至6/24指定Hi café大杯蜂蜜拿鐵、美式、冰燕麥拿鐵任選皆享買一送一。不只如此，線上平台「萊購物」消費也有禮，即日起至6/30，單筆不限金額送中杯美式兌換券1杯；滿618元再加碼送哈根達斯指定雪糕兌換券1支，限量2500支送完為止，每天限領一次，記得搶在前面！

【OKmart】買20送12太浮誇！莊園咖啡族618專屬大回饋

OKCAFE特大杯莊園美式/拿鐵。圖／OKmart提供

OK-mart鎖定上班族與咖啡老司機，6/18當天限定推出「莊園狂歡祭」，只要購買OKCAFE特大杯莊園美式或拿鐵，就能享買20送12超狂優惠，還贈送APP會員618點數。除了喝咖啡，還整合蝦皮、淘寶平台流量，從取件抽獎到民生用品補貨一把抓。

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