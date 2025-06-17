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手搖必喝新品！ 可不可「酷涼奶茶」清爽感爆表　七盞茶「芒果三強」掀網友大亂鬥

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／可不可熟成紅茶、七盞茶提供
圖／可不可熟成紅茶、七盞茶提供

炎炎夏日沒點手搖飲怎麼撐得住？今夏飲品戰火升溫，可不可熟成紅茶首創「酷涼奶茶」系列，用天然薄荷醇打造「去冰就很冰」的新喝法，清爽感爆表；而七盞茶則以芒果為主，端出三款芒果系新品，從冰沙、奶蓋到果茶全包，網路掀起選邊熱潮！這波飲料新作不只涼，更涼到話題登頂，夏天就該喝這杯！

可不可熟成紅茶「酷涼奶茶」上市！薄荷涼感配方免費升級

圖／可不可熟成紅茶提供
圖／可不可熟成紅茶提供

可不可熟成紅茶進入奶茶季第二波強檔，全新推出「酷涼奶茶」系列，6/18起在全台門市同步登場。以全台業界首創、獨家開發的「酷涼配方」，打造出不刺鼻、不嗆喉的清爽涼感，包括經典「熟成酷涼奶茶」、春芽綠茶搭配奶香的「春芽酷涼奶茶」、帶有蜜桃果香的「胭脂酷涼奶茶」，以及加入白玉珍珠的「白玉酷涼奶茶」，每一款都能免費升級涼感版本，輕鬆打敗酷暑！

此外，品牌還推出超可愛的「Have a nice 袋」限量贈品，只要單筆消費滿250元(會員200元)，或購買奶茶系列飲品加價19元，奶茶控就能把話題奶茶袋帶回家收藏！

圖／可不可熟成紅茶提供
圖／可不可熟成紅茶提供

七盞茶芒果三強來襲！冰沙、奶蓋、果茶全登場

今年七盞茶以夏天芒果飲品「芒潮來襲」為主題，推出三款芒果季節限定飲品：「芒果冰沙」口感細緻綿密，以純粹果香打造最單純的沁涼爽感；「芒果奶蓋」則加碼芝士奶霜，打造鹹甜交錯、層次豐富的飲用體驗，奶蓋控表示這杯根本是「奶蓋界的芒果神作」；「百芒香綠」則以百香果結合芒果，搭配茉香綠茶，酸甜有致不膩口，是上班族們午後解膩、搭配便當的完美拍檔。

圖／七盞茶提供
圖／七盞茶提供

七盞茶新品一上市即在社群平台上掀起「選邊站大戰」，網友紛紛自立門派喊出「冰沙派」、「奶蓋派」、「百香派」戰聲四起，成功炒熱夏日飲料話題！

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