每天喝也不心疼！ 星巴克「超值優惠喝法」遊戲測驗贈星沁爽　再追外送、好友分享日「買一送一」

每天喝也不心疼！ 星巴克最新推出一波「心理測驗＋飲品折扣」連續優惠祭，讓大家從6月一路爽喝到7/1止！透過互動心理測驗獲得專屬折扣券，還能用168元喝到兩杯大杯星沁爽，還有好友分享日買一送一、週三到週五外送平台再享買一送一，千萬別錯過這波超值喝法！

圖／星巴克提供

● 全新數位體驗「夏日心動戀人」互動遊戲登場

星巴克今年夏天首度推出趣味十足的心理測驗活動「誰是你的夏日心動戀人」，參加者只要完成互動心理測驗，就能自動配對屬於你的夏日命定飲品，並獲得對應的專屬優惠券。從即日起至7/1，只要透過星巴克門市QR Code、官網、APP、LINE帳號等指定入口參與活動，就有機會以優惠價暢喝星沁爽等多款夏季飲品。

星巴克數位體驗最新優惠活動，今起登場。圖/摘自星巴克粉絲專頁

最受矚目的優惠之一，莫過於「兩杯大杯星沁爽只要168元」的限時折扣！這波主打沁涼爆珠與清爽果香的消暑飲品星沁爽系列，原本一杯大約90元上下，現在等於每杯只要84元！

巧克力可可碎片星冰樂。圖／摘自星巴克咖啡同好會

● 6/16～6/17好友分享日登場！大杯飲品買一送一

再來是實體門市的重頭戲！ 星巴克最新「一起朝夢想出發 好友分享日」將於6/16(一)與6/17(二)限時2日登場，每天11:00～20:00，只要購買兩杯大杯(含)以上、冰熱／風味一致的飲品，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，限當場領取，不適用外送、預約與特殊飲品。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，可以喝到人氣飲品星冰樂。

圖／取自星巴克官網

● 每週三到週五外送買一送一！foodomo再祭神級優惠

怕排隊就靠它了，星巴克同步與外送平台foodomo合作，至6/27止，每週三至週五期間，只要購買兩杯特大杯那堤、焦糖瑪奇朵或美式咖啡(冰熱／口味一致)，就可享有買一送一優惠，讓你輕鬆宅家也能喝星巴克，此項優惠不限門市，僅限透過foodomo下單。

圖／星巴克提供