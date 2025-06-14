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買一送一喝爆童年回憶！「紅太陽」重返強勢回歸 台南新市店開幕買1送1 八月再攻台中

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
南台灣手搖界的傳奇角色「紅太陽茶飲」回歸展新店。圖／紅太陽國際茶飲連鎖事業粉絲頁
南台灣手搖界的傳奇角色「紅太陽茶飲」回歸展新店。圖／紅太陽國際茶飲連鎖事業粉絲頁

買一送一喝爆童年回憶！ 南台灣手搖界的「傳奇角色」回來了！創立於1999年的紅太陽茶飲，曾在全台風靡、紅遍南部，近年將重心從海外移回台灣市場，掀起一波回歸熱潮。不只在嘉義、台南接連展店，8月更即將挺進台中夜市與學區，一次雙開，還有買一送一、第二杯半價等開幕優惠，手搖控必追！

嘉義文化店開幕當天更出現排隊人潮，隊伍綿延至知名地標噴水池。圖／紅太陽提供
嘉義文化店開幕當天更出現排隊人潮，隊伍綿延至知名地標噴水池。圖／紅太陽提供

「紅太陽」曾是南台灣手搖飲霸主，睽違多年後強勢回歸！此次回歸的首間外縣市據點「嘉義文化店」，自5月30日開幕以來吸引超過3000杯飲品熱銷，其中「紅玉冰磚厚鮮奶茶」、「巨無霸多多」、「雪克搖搖杯」等經典飲品讓不少人直呼「童年的滋味又回來了」。開幕當天更出現排隊人潮，隊伍綿延至知名地標噴水池，現場甚至需發號碼牌分流控管。

紅玉冰磚厚鮮奶茶、巨無霸多多」、雪克搖搖杯等經典飲品。圖／紅太陽國際茶飲連鎖事業粉絲頁
紅玉冰磚厚鮮奶茶、巨無霸多多」、雪克搖搖杯等經典飲品。圖／紅太陽國際茶飲連鎖事業粉絲頁

雪克搖搖杯。圖／紅太陽提供
雪克搖搖杯。圖／紅太陽提供

最希望紅太陽回歸地「台南新市中興店」，以全新「PLUS世代」風格登場。圖／紅太陽國際茶飲連鎖事業粉絲頁
最希望紅太陽回歸地「台南新市中興店」，以全新「PLUS世代」風格登場。圖／紅太陽國際茶飲連鎖事業粉絲頁

粉絲敲碗期待已久、被票選為「最希望紅太陽回歸地點」之一的台南「新市中興店」，也終於將在6月23日登場，品牌以全新「PLUS世代」風格重裝登場，不僅更新制服與菜單，連門市裝潢都煥然一新；開幕週將推出兩波優惠，包括6月23日至26日的特調飲品第二杯半價、以及6月27日至29日的招牌飲品買一送一，趁勢引爆學生與工程師先喝打卡、分享開箱。

最希望紅太陽回歸地「台南新市中興店」，以全新「PLUS世代」風格登場。圖／紅太陽國際茶飲連鎖事業粉絲頁
最希望紅太陽回歸地「台南新市中興店」，以全新「PLUS世代」風格登場。圖／紅太陽國際茶飲連鎖事業粉絲頁

下一波展店重心瞄準中台灣市場，預計8月將一口氣進軍台中，開出黎明店與東海店兩間門市，鎖定夜市商圈與學生消費人潮，屆時開幕同樣祭出買一送一活動，勢必掀起新一波懷舊熱潮。

紅太陽傳奇特調海尼根綠茶。圖／紅太陽提供
紅太陽傳奇特調海尼根綠茶。圖／紅太陽提供

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