不用飛日本！漢方調製引熱議的「伊良可樂」可望7月登台

來自東京話題飲品「伊良可樂（IYOSHI COLA）」即將登台！這款手工可樂自2018年誕生以來便掀起旋風，由創辦人小林隆英親手調製，他以古老可樂配方為靈感，融合祖父傳承的漢方草藥技藝，調和可樂果實、小荳蔻、肉豆蔻與柑橘等15種香料，熬製出風味獨特、香氣層次豐富的天然氣泡飲，入口溫潤回甘，與傳統可樂的甜膩大相逕庭。

伊良可樂創辦人小林隆英，預計將在2025年7月登台開設首間海外分店。記者陳睿中／攝影

在日本引發搶購熱潮的伊良可樂，曾以移動販賣車型態出沒東京街頭，吸引排隊人潮不斷，更在2025年6月與LAWSON攜手推出限定瓶裝飲品，致敬品牌誕生背景與創辦人童年記憶。這款名為「伊良飲料」的可樂販售價格為298日圓，甜中帶苦的風味靈感，來自祖父為孫子特製的漢方飲，成功勾勒出獨特復古情懷，亦象徵品牌手工精神的延續。

圖／IYOSHI COLA伊良可樂

好消息是，「伊良可樂」台灣首間直營門市預計於2025年7月中旬落腳台北！未來想喝這款風靡東京、口感細膩的漢方可樂，不必再飛日本，走一趟老街就能輕鬆入手。喜歡探索特色飲品的饕客們，敬請期待更多開幕細節，感受手工可樂帶來的全新飲品體驗。詳細店面資訊更待進一步消息吧。