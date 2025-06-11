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6月必喝「三大咖啡年中慶」優惠！ 路易莎寄杯85折、85℃買4送2、西雅圖限時升級特大杯

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各業者
圖／各業者

6月咖啡控爽翻！ 三大超人氣連鎖咖啡品牌不約而同祭出好康優惠，無論你是每天報到的忠實咖啡控，還是偶爾來杯提神的上班族，從寄杯85折、早餐升級咖啡，到買4送2、限量特大杯升級，優惠檔期不等人，快趁這波超狂活動，喝好喝滿！

路易莎咖啡

19週年慶寄杯優惠。圖／路易莎咖啡提供
19週年慶寄杯優惠。圖／路易莎咖啡提供

路易莎咖啡邁入19歲，寵粉推出19週年慶優惠，自即日起至6/13，只要到實體門市買飲品(手沖與超越精品系列除外)，同品項同規格一次寄5杯，就能享85折優惠，無上限寄越多賺越多。接著從6/18起再推「超值早餐派對」：只要持黑卡加1元，就能把套餐附紅茶升級為美式咖啡，提供多款人氣早餐，包括草莓鬆餅堡、鮪魚歐姆蛋堡、青醬燻雞堡、法式三明治等，價位落在70～85元之間。

最令人期待的是—黑卡優惠強勢回歸，於每天上午11:00前，購買咖啡飲品(手沖除外)，第二杯「可享5折」，不需同品項，以價低者折，在上班前手刀買咖啡最剛好！

85℃

85℃年中慶。圖／85℃提供
85℃年中慶。圖／85℃提供

一年一度的85℃咖啡年中慶正式開跑！自6/11到6/13限時三天，APP用戶限定推出「跨店取」優惠，買4送2超划算組合等你搶，包含：「拿鐵」6杯原價600元，特價400元，等於每杯只要66元；「就是海岩咖啡」原價510元，特價340元，等於每杯約57元(每日每款限量2千組)，咖啡控先搶先贏！

⊙西雅圖極品咖啡

西西里愛玉冰咖啡。圖／西雅圖極品咖啡提供
西西里愛玉冰咖啡。圖／西雅圖極品咖啡提供

西雅圖極品咖啡推出全新夏季飲品「西西里愛玉冰咖啡」，酸爽西西里咖啡加入Q滑古早味愛玉，打造超有創意的中西合併口感。並且，即日起至6/30，新品可享免費升級特大杯，份量升級不加價，CP值直接拉滿！

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