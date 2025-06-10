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亞尼克買一送一來了！ 快手按中「1秒26」 木瓜牛乳生乳捲免費送

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／亞尼克官網
圖／亞尼克官網

甜點控準備衝了！人氣甜點品牌「亞尼克」迎來生乳捲12週年，推出超吸睛的木瓜牛乳生乳捲買一送一活動，不只祭出趣味的「快手挑戰賽」，只要在活動時間內精準按下「1秒26」，就能爽拿第二條生乳捲！

亞尼克聯手統一木瓜牛乳，推出全新「木瓜牛乳生乳捲」，售價420元。圖／亞尼克提供
亞尼克聯手統一木瓜牛乳，推出全新「木瓜牛乳生乳捲」，售價420元。圖／亞尼克提供

亞尼克最新聯名新品「木瓜牛乳生乳捲」以北海道奶霜搭配木瓜與牛奶的夏季清爽風味，延續亞尼克招牌現做口感，入口即化，是今年週年慶的主打亮點。

至6月30日止，於全台亞尼克門市購買「木瓜牛乳生乳捲」即可參加快手挑戰賽，只要在指定設備上精準按下1秒26秒，就能直接獲得再送一條木瓜牛乳生乳捲的買一送一。

圖／亞尼克官網
圖／亞尼克官網

此外，除了買一送一挑戰活動外，亞尼克也準備了滿額贈禮，消費滿1,899元送法式點心匙禮盒、消費滿3,000元再送整條木瓜牛乳生乳捲，不只好吃還能拿好禮，甜點迷、生乳捲控千萬別錯過！

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買一送一 生乳捲 甜點 亞尼克

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