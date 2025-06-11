粉紅系夢幻冰沙回歸！ 鶴茶樓「蓮霧蘭香綠茶」6/12限定上市 爽喝買一送一

手搖控快筆記！每年一到這個時節，粉絲都在敲碗，鶴茶樓最讓人期待的夢幻飲品「蓮霧蘭香綠茶」終於回來啦，主打粉嫩色澤與清甜果香的它，不只顏值高，連口感都超有層次！今年更驚喜祭出限時1天買1送1活動，這波粉嫩系回歸，一定要衝！

圖／鶴茶樓提供

從2021年推出就穩坐鶴茶樓「春季人氣王」寶座的蓮霧蘭香綠茶，每年都讓粉絲們苦等，今年終於在6/12粉嫩蓮霧正式回歸登場，嚴選台灣在地盛產的「黑珍珠蓮霧」果肉厚實多汁，搭配鶴茶樓經典的淡雅「蘭香綠茶」為基底，現打成果香滿溢的細緻冰沙，每一口都喝得到蓮霧細碎果肉，既清新又消暑。

圖／鶴茶樓提供

粉絲千萬別錯過開賣首日限時好康！6/12當天只要到鶴茶樓門市購買「蓮霧蘭香綠茶」，就能免費獲得一杯中杯純茶(任選口味，蕎麥茶王除外)，每人限購2組，僅限「來店消費」才有，肯定要親自衝一波！