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波音787首次墜毀！盤前股價大跌逾5% 夢幻客機炸成火球瞬間被拍下

Care Bears™主題複合式咖啡廳進駐台南高雄夢幻登場啦！療癒甜點鹹食搶先1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自CACO Cafe臉書粉絲團
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全台首間Care Bears™主題複合式咖啡廳將於6月18日在台南南紡購物中心正式開幕，7月3日再接力進駐高雄夢時代購物中心。這次與全球人氣角色Care Bears™攜手合作，打造全台唯一沉浸式用餐空間，從主題裝潢、角色彩蛋、餐點設計到限定週邊，一次滿足視覺、味覺與收藏癮，成為今夏最吸睛的打卡新地標。

圖／取自CACO Cafe臉書粉絲團
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餐點部分絕對是這間主題咖啡廳的亮點之一！招牌甜品「熊熊雲上千層套餐」以繽紛彩虹千層蛋糕為主角，細緻的餅皮一層層堆疊出夢幻口感，佐以療癒小熊造型餅乾，搭配可任選的主題飲品如雲朵氣泡飲、奶香牛奶或特調拉花咖啡，無論視覺或味蕾都備感幸福。「輕飄飄幸福戚風套餐」則主打蓬鬆綿密的戚風蛋糕，入口即化、奶香四溢，讓人彷彿置身雲端。

圖／取自CACO Cafe臉書粉絲團
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除了甜點，鹹食控也有福了！「熊熊大口咬漢堡套餐」是人氣必點的鹹食選擇，選用厚實多汁的牛肉漢堡排，搭配濃郁起司與新鮮生菜，咬下去肉香四溢，再搭配奶香綿密的香滑薯泥與主題飲品一杯，最後加上一塊熊熊笑臉餅乾作結，鹹甜交錯，讓味蕾徹底被療癒。「溫柔療癒布丁吐司套餐」則以手工焦糖布丁搭配酥香果醬吐司盒，不只可愛，更有層次，適合獨享或分享。

圖／取自CACO Cafe臉書粉絲團
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圖／取自CACO Cafe臉書粉絲團
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快揪好友一起來朝聖這間療癒系咖啡廳吧！主題餐點為限時供應，數量有限、售完為止。無論是享受甜點、拍照打卡，還是蒐集週邊，這裡都是你不可錯過的夏日魔法基地。

開幕時間

📍6/18開幕：台南南紡購物中心1樓

📍7/3開幕：高雄夢時代購物中心2樓

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