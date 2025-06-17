快訊

伊朗恐封鎖荷莫茲海峽！專家曝慘況「超過俄烏戰+新冠疫情」

國安簡報破局！藍白均宣布「不出席」 朱立倫親說明原因

最新「精緻蛋糕+自助吧」吃到飽！高評價咖啡廳變強了 300坪大空間、免服務費吃爆「單價破百的高顏值蛋糕」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@foodie._.ema_授權及良師塾人文食飲粉專
圖／IG@foodie._.ema_授權及良師塾人文食飲粉專

板橋有新的「蛋糕吃到飽」！甜點控必訪店再加一，板橋府中咖啡廳全新推出「699元蛋糕吃到飽」，集結五星甜點主廚之作，還有現烤麵包、飲品和零食自助吧無限享用，且免收服務費，即可在寬敞大空間暢享多款精緻甜點。

圖／良師塾人文食飲粉專
圖／良師塾人文食飲粉專

捷運府中站不只有原素食府吃到飽！這間「良師塾人文食飲」咖啡廳就在原素食府樓上，坐擁300坪並結合多元空間利用，餐飲部分也受到在地人喜愛。近期全新推出「699元蛋糕吃到飽」且免服務費，即日起開跑，能以此價格品嘗到檸檬生乳蛋糕、開心果焙茶慕斯、帕瑪森起司、生乳捲蛋糕等多款精緻甜點，精選美味輪番上陣，以市面單價換算，每人吃約4-5塊就輕鬆回本。

圖／IG@foodie._.ema_授權
圖／IG@foodie._.ema_授權

圖／IG@foodie._.ema_授權
圖／IG@foodie._.ema_授權

圖／IG@foodie._.ema_授權
圖／IG@foodie._.ema_授權

有別於先前推出的方案，本次活動稍作調整，有現烤麵包、零食及飲品自助吧可自行取用，用餐時間90分鐘，每日有12:00、14:00、16:00、18:00四個場次，每場次名額24位，採預約制需事先預約。只吃甜點還不夠或想換換口味的，現場另可單點飲品與炸物，享有8折優惠。

圖／IG@foodie._.ema_授權
圖／IG@foodie._.ema_授權

圖／IG@foodie._.ema_授權
圖／IG@foodie._.ema_授權

良師塾人文食飲在Google擁有4.8高分及近6,000則評論，網友評價「空間很大很舒服～會再來回訪」、「不但食物很美味，場地也非常漂亮乾淨又舒適」、「檸檬生乳蛋糕跟蜂蜜鬆餅都超級好吃 真的推到爆炸」。

圖／良師塾人文食飲粉專
圖／良師塾人文食飲粉專

良師塾人文食飲

地址：新北市板橋區府中路29-2號3F

蛋糕吃到飽時段：12:00、14:00、16:00、18:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/liangshishu

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

麵包 開心果 蛋糕 生乳捲 甜點 炸物 板橋美食 咖啡廳 吃到飽

相關新聞

最新「精緻蛋糕+自助吧」吃到飽！高評價咖啡廳變強了 300坪大空間、免服務費吃爆「單價破百的高顏值蛋糕」

甜點控必訪店再加一！板橋這間人氣咖啡廳新推出「699元蛋糕吃到飽」，集結五星甜點主廚之作，還有現烤麵包、飲品和零食自助吧無限享用，且免收服務費，...

手搖必喝新品！ 可不可「酷涼奶茶」清爽感爆表　七盞茶「芒果三強」掀網友大亂鬥

手搖必喝新品！ 可不可「酷涼奶茶」清爽感爆表　七盞茶「芒果三強」掀網友大亂鬥

「6吋鮮奶油蛋糕」350元有找！烘焙界最狂 橘村屋「鮮奶油蛋糕買1送1」限時3天 超長兌換期、全台13門市都能換

6吋鮮奶油蛋糕買1送1！「橘村屋」為慶祝新店開幕，再度祭出業界最殺「六吋蛋糕買一送一」限時3天，平均每顆蛋糕不到350元就能帶回家，甜點控快抄筆記囉！

買一送一喝爆童年回憶！「紅太陽」重返強勢回歸 台南新市店開幕買1送1 八月再攻台中

買一送一喝爆童年回憶！「紅太陽」重返強勢回歸 台南新店開幕買1送1 八月再攻台中

夢幻帕菲登場！「中澤奶霜×栗林裏」打造夏日限定展演

6月13日至6月15日期間，「中澤奶霜」攜手甜點品牌「栗林裏」，於松山文創園區男澡堂，推出一場融合甜點、空間與風味敘事的...

超商霜淇淋9元起！兩大超商「取貨優惠券」拚了 全家「19元霜淇淋」霸氣送券 7-11加碼「霜淇淋買1送1」限時3天

超商霜淇淋9元起！即日起至6/17，7-ELEVEN「取貨報會員」即可獲得「雪淋霜、酷聖霜或大杯思樂冰」9元優惠券，6/18至6/29取件則送「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。