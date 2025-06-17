最新「精緻蛋糕+自助吧」吃到飽！高評價咖啡廳變強了 300坪大空間、免服務費吃爆「單價破百的高顏值蛋糕」

板橋有新的「蛋糕吃到飽」！甜點控必訪店再加一，板橋府中咖啡廳全新推出「699元蛋糕吃到飽」，集結五星甜點主廚之作，還有現烤麵包、飲品和零食自助吧無限享用，且免收服務費，即可在寬敞大空間暢享多款精緻甜點。

圖／良師塾人文食飲粉專

捷運府中站不只有原素食府吃到飽！這間「良師塾人文食飲」咖啡廳就在原素食府樓上，坐擁300坪並結合多元空間利用，餐飲部分也受到在地人喜愛。近期全新推出「699元蛋糕吃到飽」且免服務費，即日起開跑，能以此價格品嘗到檸檬生乳蛋糕、開心果焙茶慕斯、帕瑪森起司、生乳捲蛋糕等多款精緻甜點，精選美味輪番上陣，以市面單價換算，每人吃約4-5塊就輕鬆回本。

圖／IG@foodie._.ema_授權

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有別於先前推出的方案，本次活動稍作調整，有現烤麵包、零食及飲品自助吧可自行取用，用餐時間90分鐘，每日有12:00、14:00、16:00、18:00四個場次，每場次名額24位，採預約制需事先預約。只吃甜點還不夠或想換換口味的，現場另可單點飲品與炸物，享有8折優惠。

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良師塾人文食飲在Google擁有4.8高分及近6,000則評論，網友評價「空間很大很舒服～會再來回訪」、「不但食物很美味，場地也非常漂亮乾淨又舒適」、「檸檬生乳蛋糕跟蜂蜜鬆餅都超級好吃 真的推到爆炸」。

圖／良師塾人文食飲粉專

良師塾人文食飲

地址：新北市板橋區府中路29-2號3F

蛋糕吃到飽時段：12:00、14:00、16:00、18:00

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