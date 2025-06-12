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台南最新「399甜點吃到飽」不收服務費！職人手作「精緻蛋糕、千層蛋塔到馬卡龍」無限吃 網友開箱「這3款」絕對必吃
不收服務費「399元甜點吃到飽」！台南甜點吃到飽+1，位於誠品生活台南2F有個高CP值「下午茶吃到飽」，試營運優惠價每人只要399元，即可暢享當天現做的各式蛋糕、塔派、馬卡龍及現煮咖啡等。
主打手作甜點的「懿品乳酪菓子手造所」最新進駐台南誠品，更加碼推出「下午茶吃到飽」，因應顧客熱情支持，優惠價每人399元（原價499元）的活動再延長，每樣餐點都是由職人手作，個個精緻不馬虎，不論是高顏值蛋糕、可口塔派、質感麵包還是奢華馬卡龍等甜點界人氣代表統統任你吃，搭配現煮香濃咖啡及特色飲品，堪稱視味覺的雙重享受。
值得一提的是，399元優惠活動期限未定，須依業者公告為準；吃到飽限時90分鐘，每日分為13:00-14:30、15:30-17:00兩個時段，名額有限、額滿即停；不另收服務費，建議欲前往可先致電訂位喔。有網友開箱後分享「鹽之花千層蛋塔很不錯」、「飲料不甜可以中和甜膩感」、「推蒜蒜包 可麗露」。
懿品乳酪菓子手造所 甜點吃到飽
期間限定：每人399元（原價499元）不收服務費 限時90分鐘
地址：台南市南區中華西路一段76號2F（台南誠品）
訂位方式：06-2635444
備註：優惠價格活動期限未定，依店家公告為準
粉絲專頁：https://www.facebook.com/ipcheese
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